Социологи выяснили, сколько украинцев хотят отставки Зеленского

Владимир Зеленский / Reuters

Половина украинцев поддерживает отставку действующего президента Владимира Зеленского и досрочные президентские выборы.

Как свидетельствуют данные опроса, проведенного группой Рейтинг в начале февраля 2021 года, отставку президента и назначение досрочных президентских выборов скорее поддерживают 50% опрошенных; скорее не поддерживают - 46%; затруднились с ответом - 4%.

Больше всего перевыборы президента поддерживают на востоке Украины - 61%, в центре и на западе – по 50%, на юге – 45%. Среди возрастных групп сильнее всего хотят отставки Зеленского пожилые люди старше 60 лет, меньше всего – молодые от 18 до 29 лет.

Отмечается, что поддержка отставки Зеленского с мая 2020 года выросла почти вдвое – тогда она была на уровне 27%.

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Высказали украинцы свое мнение и относительно роспуска Верховной Рады и назначения досрочных парламентских выборов: поддерживают эту идею 63%, скорее не поддерживают - 30%, затруднились с ответом - 7%.

Отставку правительства и назначение нового Кабмина скорее поддерживают 62% респондентов, скорее не поддерживают - 29%, затруднились с ответом - 9%.

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Рейтинг Владимира Зеленского - о чем ранее писал Главред: