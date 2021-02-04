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Социологи выяснили, сколько украинцев хотят отставки Зеленского

4 февраля 2021, 11:34
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По данным опроса, у Кабмина и Рады ситуация обстоит хуже, чем у президента.

Зеленский
Владимир Зеленский / Reuters

Половина украинцев поддерживает отставку действующего президента Владимира Зеленского и досрочные президентские выборы.

Как свидетельствуют данные опроса, проведенного группой Рейтинг в начале февраля 2021 года, отставку президента и назначение досрочных президентских выборов скорее поддерживают 50% опрошенных; скорее не поддерживают - 46%; затруднились с ответом - 4%.

Больше всего перевыборы президента поддерживают на востоке Украины - 61%, в центре и на западе – по 50%, на юге – 45%. Среди возрастных групп сильнее всего хотят отставки Зеленского пожилые люди старше 60 лет, меньше всего – молодые от 18 до 29 лет.

Отмечается, что поддержка отставки Зеленского с мая 2020 года выросла почти вдвое – тогда она была на уровне 27%.

ratinggroup.ua

Высказали украинцы свое мнение и относительно роспуска Верховной Рады и назначения досрочных парламентских выборов: поддерживают эту идею 63%, скорее не поддерживают - 30%, затруднились с ответом - 7%.

Отставку правительства и назначение нового Кабмина скорее поддерживают 62% респондентов, скорее не поддерживают - 29%, затруднились с ответом - 9%.

ratinggroup.ua

Рейтинг Владимира Зеленского - о чем ранее писал Главред:

  • Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг, Владимир Зеленский остается лидером президентского рейтинга.
  • Если бы президентские выборы состоялись в начале февраля 2021 года, действующего главу государства поддержали бы 21,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. Ему "в спину дышат" нардеп от Оппозиционной платформы – За жизнь Юрий Бойко и экс-президент Петр Порошенко.
  • Согласно последним результатам опроса КМИС, Зеленский также лидирует в президентском рейтинге, но понемногу теряет популярность.
  • Рейтинг Зеленского упал по сравнению с январем 2021. Как свидетельствует опрос социологической группы Рейтинг, если бы выборы президента Украины состоялись в начале года, Зеленского поддержали бы 26,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

Кабмин Верховная Рада Владимир Зеленский языковой вопрос рейтинги РИА Новости Украина новости Украины
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