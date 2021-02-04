Социологи выяснили, сколько украинцев хотят отставки Зеленского

По данным опроса, у Кабмина и Рады ситуация обстоит хуже, чем у президента.
Половина украинцев поддерживает отставку действующего президента Владимира Зеленского и досрочные президентские выборы.
Как свидетельствуют данные опроса, проведенного группой Рейтинг в начале февраля 2021 года, отставку президента и назначение досрочных президентских выборов скорее поддерживают 50% опрошенных; скорее не поддерживают - 46%; затруднились с ответом - 4%.
Больше всего перевыборы президента поддерживают на востоке Украины - 61%, в центре и на западе – по 50%, на юге – 45%. Среди возрастных групп сильнее всего хотят отставки Зеленского пожилые люди старше 60 лет, меньше всего – молодые от 18 до 29 лет.
Отмечается, что поддержка отставки Зеленского с мая 2020 года выросла почти вдвое – тогда она была на уровне 27%.
Высказали украинцы свое мнение и относительно роспуска Верховной Рады и назначения досрочных парламентских выборов: поддерживают эту идею 63%, скорее не поддерживают - 30%, затруднились с ответом - 7%.
Отставку правительства и назначение нового Кабмина скорее поддерживают 62% респондентов, скорее не поддерживают - 29%, затруднились с ответом - 9%.
Рейтинг Владимира Зеленского - о чем ранее писал Главред:
- Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг, Владимир Зеленский остается лидером президентского рейтинга.
- Если бы президентские выборы состоялись в начале февраля 2021 года, действующего главу государства поддержали бы 21,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. Ему "в спину дышат" нардеп от Оппозиционной платформы – За жизнь Юрий Бойко и экс-президент Петр Порошенко.
- Согласно последним результатам опроса КМИС, Зеленский также лидирует в президентском рейтинге, но понемногу теряет популярность.
- Рейтинг Зеленского упал по сравнению с январем 2021. Как свидетельствует опрос социологической группы Рейтинг, если бы выборы президента Украины состоялись в начале года, Зеленского поддержали бы 26,2% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.