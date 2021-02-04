УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Зеленскому подсунули "крючок": чем обернется для президента блокировка телеканалов Медведчука

4 февраля 2021, 10:51
Прослушать новость
Остановить

Предстоит большой "разбор полетов", однако виноват во всем, в итоге, будет Зеленский.

Зеленский
Владимир Зеленский может потерять власть / УНИАН

Блокирование NewsOne, ZIK и 112 Украина может обернуться для президента Украины Владимира Зеленского потерей власти и досрочными выборами.

Такое мнение высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний в комментарии Главреду. По его словам, те, кто подтолкнули Зеленского к подписанию данного указа, просто подсунули ему "крючок".

Загородний отметил, что вопросы вызывает тот факт, что вещание телеканалов заблокировали личным указом президента из-за санкций против собственника. В Украине существует четкий порядок лицензирования, а лицензию может забрать только Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания.

"А потому предстоит большой "разбор полетов", однако виноват во всем, в итоге, будет Зеленский, потому что это – его единоличное решение", - отметил эксперт.

По мнению Загороднего, Зеленский в результате рискует потерять власть. Угроза может исходить от Российской Федерации, которая вступится за Медведчука.

"Москва либо спровоцирует обострение на Донбассе, либо вбросит компромат на самого Зеленского, что, в конечном итоге, может привести к досрочным президентским выборам в Украине", - спрогнозировал он.

В то же время никакой политической пользы блокировка каналов власти не принесет - рейтинги Зеленского все равно продолжат падать, а рейтинги Оппозиционной платформы – За жизнь станут расти еще стремительнее.

Читайте такжеЗа кого проголосовали бы украинцы на выборах президента - свежий рейтинг"Если бы Владимир Александрович принял такое решение в начале своего президентского срока, когда у него сохранялся огромный рейтинг и большая поддержка населения, на этот шаг была бы совершенно другая реакция", - отметил Загородний.

Украина входит в период турбулентности. И как она из него выйдет – большой вопрос, поскольку украинская власть слаба и не очень компетентна, резюмировал эксперт.

Санкции против Тараса Козака и телеканалов NewsOne, ZIK и 112 - о чем сообщал Главред:

  • 2 февраля стало известно о решении СНБО ввести персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
  • Указ подписал президент Владимир Зеленский. Срок действия санкций - 5 лет.
  • Также санкции распространили на региональные вещатели под брендом телеканалов NewsOne, ZIK и 112.
  • По состоянию на вечер 2 февраля каналы NewsOne, ZIK и 112 перестали транслироваться.
  • Позже советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал санкции против каналов 112, ZIK и NewsOne. По его словам, эти телеканалы используются как инструменты российской пропаганды в Украине.
  • Пятый президент Украины ПетрПорошенко объяснил, почему при нем не закрыли пророссийские каналы Козака.
  • Стали известны подробности заседания СНБО, на котором было принято решение о введении санкций против телеканалов, принадлежащих народному депутату от ОПЗЖ Тарасу Козаку. По данным СМИ, спикер Рады Дмитрий Разумков не стал поддерживать введение санкций.
  • В ОПЗЖ пригрозили Зеленскому импичментом в ответ на блокировку телеканалов.
  • Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение о введении санкций против против телеканалов (112 Украина, NewsOne и ZIK), принадлежащих народному депутату от Оппозиционной платформы - За жизнь Тарасу Козаку. По его словам, Украина решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает страну на пути к ЕС и евроатлантической интеграции.
  • В Кремле осудили санкции против трех телеканалов в Украине. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ограничение или запрет деятельности ТВ не соответствует международным нормам.

Владимир Зеленский Тарас Загородний ZIK NewsOne 112 Украина новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Зеленскому подсунули "крючок": чем обернется для президента блокировка телеканалов Медведчука». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
"Они не украинцы": Скрипка жестко прошелся по русскоязычным жителям Украины"Они не украинцы": Скрипка жестко прошелся по русскоязычным жителям Украины Отец Зеленского резко отреагировал на закрытие 112, ZiK и NewsOneОтец Зеленского резко отреагировал на закрытие 112, ZiK и NewsOne Политолог спрогнозировал, кто может стать следующим президентом УкраиныПолитолог спрогнозировал, кто может стать следующим президентом Украины Решение проблемы Донбасса и Крыма: Зеленский сделал Байдену неожиданное предложениеРешение проблемы Донбасса и Крыма: Зеленский сделал Байдену неожиданное предложение Стало известно, что говорят в Украине об отключении телеканалов 112, NewsOne и ZIKСтало известно, что говорят в Украине об отключении телеканалов 112, NewsOne и ZIK
Следующий материал

Последние новости

11:34
Социологи выяснили, сколько украинцев хотят отставки Зеленского
11:32
"Очень скользко": синоптик рассказала о погоде в Украине в ближайшие дни Видео
11:29
Гороскоп для всех на 4 февраля: любовный обман и сексуальный успех Видео
11:19
Обрушение рейтинга Слуги народа: какие партии попадают в Раду - опрос
11:07
Степанов озвучил точную дату начала вакцинации от COVID-19 в Украине Видео
Реклама
10:57
Умер Вячеслав Полейко - автор шуток Петросяна и других юмористов Видео
10:51
Зеленскому подсунули "крючок": чем обернется для президента блокировка телеканалов Медведчука Видео
10:44
Конкуренты вплотную приблизились к Зеленскому в президентском рейтинге – опрос Видео
10:37
В США сделали пакет антироссийских санкций из-за приговора Навальному Видео
10:35
"Соня уже не та": Ротару под корень раскритиковал эксперт Х-Фактора
10:29
Календарь стрижек на февраль 2021: благоприятные дни для перемен Видео
10:21
Три причины, почему посадили Навального мнение
10:01
В МИДе уточнили, когда Украина откажется импортировать электроэнергию из РФ Видео
09:59
СМИ рассказали об угольном бизнесе Козака с "ЛДНР" через офшоры Видео
09:52
В Тернополе пациент с COVID-19 перерезал себе сонную артерию на глазах у врачей Видео
09:12
Смертельный пожар в COVID-реанимации больницы в Запорожье: вероятные причины трагедии Фото Видео
08:55
В ВОЗ объяснили, мог ли коронавирус "убежать" из лаборатории в Ухане Видео
08:43
В Германии рассказали, как Меркель борется за Северный поток-2 Видео
08:34
Винни-Пух полез к неправильным пчелам, или В чем главная ошибка Зеленского мнение
08:22
Наказание за незаконное выселение из жилья: основные положения закона Видео
Реклама
08:20
Пациентов выносили на руках: в Запорожье горела инфекционка с COVID-больными, есть жертвы Видео
07:49
Украину ждут еще несколько волн COVID-19: инфекционист назвал новую мишень Видео
07:44
Диетолог "уничтожила" мифы, которые мешают похудеть Видео
07:15
"Афродита":ВИА Гра едва вместила сочную грудь в тугой купальник
07:06
Ученые Британии рассказали плохие новости об эффективности вакцин Видео
06:58
За отключение каналов Медведчука Зеленский расплатится президентским креслом мнение
06:33
В моде обворожительные юбки миди с асимметричным разрезом спереди Фото Видео
06:02
Круче, чем у Берлускони: архитектор Путина раскрыл тайну дворца под Геленджиком Видео
05:24
Еще одну болезнь могут отнести к осложнениям после COVID-19
04:56
У Кравчука назвали проблему, которая тормозит переговоры по Донбассу Видео
04:22
Ошибки в уходе за бровями, которые дико старят лицо, и как их исправить Видео
03:50
Потерять квартиру за долги: что светит украинцам за задолженность по ЖКХ Видео
03:29
Адвокат раскрыл план Навального и оценил шансы на его освобождение Видео
02:15
Как вырастить огурцы на подоконнике к 8 Марта и не только Видео
01:36
Военный эксперт объяснил, зачем США участие в нормандских переговорах
01:07
США и Европа готовят "сюрприз" для окружения Путина Видео
00:45
Праздник сорока мучеников: какого числа в 2021 году, приметы и традиции Видео
00:23
У Зеленского жестко отреагировали на решение Верховного суда по иску Тупицкого Видео
00:19
"Почему не голая?": Анна Тринчер взбудоражила голым фото в лесби-стиле
03 февраля, среда
23:45
Стала известна причина аварии на Запорожской ТЭС Видео
Реклама
23:12
В Украине ударит сильный мороз: где ждать -23 Видео
23:09
В США раскрыли планы о новом ударе по Северному потоку-2 Видео
23:07
Авария на ТЭС в Энергодаре: город уже со светом, но пока без воды Видео
22:52
Разумков поведал о своих разногласиях с Зеленским
22:19
Националисты объявили об акции по закрытию телеканала Наш Видео
22:14
Президент провел встречу с послами стран G7 - о чем шла речь
21:50
Скандальному главе КСУ Тупицкому отказали в Верховном суде Видео
21:45
Рак легких: названы 5 неожиданных симптомов Видео
21:14
Зеленский срочно провел встречу с руководителями ведущих телеканалов Видео
21:00
В ВОЗ сделали громкое заявление о коронавирусе
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять