Зеленскому подсунули "крючок": чем обернется для президента блокировка телеканалов Медведчука

Владимир Зеленский может потерять власть / УНИАН

Блокирование NewsOne, ZIK и 112 Украина может обернуться для президента Украины Владимира Зеленского потерей власти и досрочными выборами.

Такое мнение высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний в комментарии Главреду. По его словам, те, кто подтолкнули Зеленского к подписанию данного указа, просто подсунули ему "крючок".

Загородний отметил, что вопросы вызывает тот факт, что вещание телеканалов заблокировали личным указом президента из-за санкций против собственника. В Украине существует четкий порядок лицензирования, а лицензию может забрать только Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания.

"А потому предстоит большой "разбор полетов", однако виноват во всем, в итоге, будет Зеленский, потому что это – его единоличное решение", - отметил эксперт.

По мнению Загороднего, Зеленский в результате рискует потерять власть. Угроза может исходить от Российской Федерации, которая вступится за Медведчука.

"Москва либо спровоцирует обострение на Донбассе, либо вбросит компромат на самого Зеленского, что, в конечном итоге, может привести к досрочным президентским выборам в Украине", - спрогнозировал он.

В то же время никакой политической пользы блокировка каналов власти не принесет - рейтинги Зеленского все равно продолжат падать, а рейтинги Оппозиционной платформы – За жизнь станут расти еще стремительнее.

Читайте такжеЗа кого проголосовали бы украинцы на выборах президента - свежий рейтинг"Если бы Владимир Александрович принял такое решение в начале своего президентского срока, когда у него сохранялся огромный рейтинг и большая поддержка населения, на этот шаг была бы совершенно другая реакция", - отметил Загородний.

Украина входит в период турбулентности. И как она из него выйдет – большой вопрос, поскольку украинская власть слаба и не очень компетентна, резюмировал эксперт.

Санкции против Тараса Козака и телеканалов NewsOne, ZIK и 112 - о чем сообщал Главред: