Зеленскому подсунули "крючок": чем обернется для президента блокировка телеканалов Медведчука

Предстоит большой "разбор полетов", однако виноват во всем, в итоге, будет Зеленский.
Блокирование NewsOne, ZIK и 112 Украина может обернуться для президента Украины Владимира Зеленского потерей власти и досрочными выборами.
Такое мнение высказал политический и экономический эксперт Тарас Загородний в комментарии Главреду. По его словам, те, кто подтолкнули Зеленского к подписанию данного указа, просто подсунули ему "крючок".
Загородний отметил, что вопросы вызывает тот факт, что вещание телеканалов заблокировали личным указом президента из-за санкций против собственника. В Украине существует четкий порядок лицензирования, а лицензию может забрать только Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания.
"А потому предстоит большой "разбор полетов", однако виноват во всем, в итоге, будет Зеленский, потому что это – его единоличное решение", - отметил эксперт.
По мнению Загороднего, Зеленский в результате рискует потерять власть. Угроза может исходить от Российской Федерации, которая вступится за Медведчука.
"Москва либо спровоцирует обострение на Донбассе, либо вбросит компромат на самого Зеленского, что, в конечном итоге, может привести к досрочным президентским выборам в Украине", - спрогнозировал он.
В то же время никакой политической пользы блокировка каналов власти не принесет - рейтинги Зеленского все равно продолжат падать, а рейтинги Оппозиционной платформы – За жизнь станут расти еще стремительнее.
Читайте такжеЗа кого проголосовали бы украинцы на выборах президента - свежий рейтинг"Если бы Владимир Александрович принял такое решение в начале своего президентского срока, когда у него сохранялся огромный рейтинг и большая поддержка населения, на этот шаг была бы совершенно другая реакция", - отметил Загородний.
Украина входит в период турбулентности. И как она из него выйдет – большой вопрос, поскольку украинская власть слаба и не очень компетентна, резюмировал эксперт.
Санкции против Тараса Козака и телеканалов NewsOne, ZIK и 112 - о чем сообщал Главред:
- 2 февраля стало известно о решении СНБО ввести персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Указ подписал президент Владимир Зеленский. Срок действия санкций - 5 лет.
- Также санкции распространили на региональные вещатели под брендом телеканалов NewsOne, ZIK и 112.
- По состоянию на вечер 2 февраля каналы NewsOne, ZIK и 112 перестали транслироваться.
- Позже советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал санкции против каналов 112, ZIK и NewsOne. По его словам, эти телеканалы используются как инструменты российской пропаганды в Украине.
- Пятый президент Украины ПетрПорошенко объяснил, почему при нем не закрыли пророссийские каналы Козака.
- Стали известны подробности заседания СНБО, на котором было принято решение о введении санкций против телеканалов, принадлежащих народному депутату от ОПЗЖ Тарасу Козаку. По данным СМИ, спикер Рады Дмитрий Разумков не стал поддерживать введение санкций.
- В ОПЗЖ пригрозили Зеленскому импичментом в ответ на блокировку телеканалов.
- Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение о введении санкций против против телеканалов (112 Украина, NewsOne и ZIK), принадлежащих народному депутату от Оппозиционной платформы - За жизнь Тарасу Козаку. По его словам, Украина решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, финансируемую страной-агрессором, которая подрывает страну на пути к ЕС и евроатлантической интеграции.
- В Кремле осудили санкции против трех телеканалов в Украине. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ограничение или запрет деятельности ТВ не соответствует международным нормам.