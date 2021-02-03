У Зеленского объяснили, почему заблокировали NewsOne, 112 и ZIK

Юлия Мендель / Главред

Блокирование NewsOne, ZIK и 112 Украина не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова. Решение СНБО о наложении санкций на Тараса Козака и ряд телеканалов было принято в соответствии со статьей 5 Закона Украины О санкциях, постановлением Верховной Рады и предложениями Службы безопасности Украины.

Об этом заявила в Facebook пресс-секретарь президента Юлий Мендель. По ее словам, эти каналы являются инструментом пропаганды.

"Блокировка телеканалов так называемого пула Виктора Медведчука, которые фиктивно оформлены на его соратника Тараса Козака, не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, которая в Украине является несомненным ценностью. Эти телеканалы давно забыли, что такое журналистские стандарты, проверка фактов или освещение по крайней мере двух точек зрения. Вместо этого они превратились в инструмент пропаганды, который используется в интересах государства-агрессора, нарушившего суверенитет и государственные границы Украины", - написала Мендель.

По ее словам, подтвержден факт финансирования вышеперечисленных каналов из России. Мендель отметила, что эти медиа стали одним из инструментов войны против Украины, поэтому заблокированы с целью защиты национальной безопасности.

Санкции против Тараса Козака и телеканалов NewsOne, ZIK и 112 - о чем сообщал Главред: