Сотрудники ГБР пытались вручить Порошенко в аэропорту повестку в суд, но он отказался - СМИ

Петр Порошенко вернулся в Украину 17 января 2022 / УНИАН

В Госбюро расследований рассказали, что пытались вручить Петру Порошенко повестку в суд на сегодняшнее заседание по избранию ему меры пресечения, но пятый президент отказался от получения повестки, а его сопровождающие оказывали физическое сопротивление представителям бюро. Об этом заявила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сафьян во время брифинга.

На сайте ГБР сообщается, что Печерский районный суд Киева назначил судебное заседание в уголовном производстве по преступной схеме поставки угля с временно оккупированных территорий и содействия террористическим организациям "Л/ДНР" на 11:00 в понедельник, 17 января. Будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Порошенко Петра Алексеевича.

Тем временем во время брифинга ГБР были раскрыты детали угольного дела, фигурантом которого является Порошенко.

Представитель Бюро Татьяна Сапьян сообщила, что кроме Порошенко подозреваемыми по делу являются нардеп Виктор Медведчук, бизнесмен Игорь Кузяра и экс-министр энергетики Владимир Демчишин, который находится в международном розыске.

Журналистам раздали схему, на которой отобразили ранее неоднократно звучавшую информацию, как по версии следствия, фигуранты организовали поставки угля с территорий, подконтрольных "ЛДНР".

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Схема "угольного дела" / t.me/KlymenkoTime

В ГБР утверждают, что в 2014 году в Украине искусственно был спровоцирован топливный кризис. В частности, были заблокированы поставки угля из РФ по еще действующим контрактам, и прекращены поставки угля из ЮАР. Это и привело к тому, что уголь начали покупать с территорий, подконтрольных "ЛДНР".

Как сообщал Главред, утром 17 января пятый президент Украины Петр Порошенко прибыл в аэропорт "Киев" (Жуляны) рейсом Wizzair из Варшавы.

Нардеп Европейской Солидарности Алексей Гончаренко заявил, что возле стойки паспортного контроля его встретили следователи Государственного бюро расследований и не отдавали паспорт.

Сам Порошенко назвал происходящее провокацией и призвал пустить его на территорию Украины.

В ГБР же заявили, что сотрудники Бюро проводили процессуальные действия. Для этого и забрали его паспорт. Позже паспорт Порошенко вернули и пропустили. Он вышел из аэропорта.

Позже экс-президент выступил на митинге перед сторонниками. Порошенко назвал сотрудников ДБР "инопланетянами".

"20 минут они меня, пятого президента, пытались не допустить в Украину. Они стянули переодетых пограничников и на глазах журналистов всего мира требовали подтверждения, что я являюсь Порошенко. Они инопланетяне, потому что меня не узнали", — заявил со сцены Петр Алексеевич.

Дело Порошенко

20 декабря Государственное бюро расследований объявило о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций бывшему президенту Украины, народному депутату от Европейской Солидарности Петру Порошенко.

Ему инкриминируют "содействие деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" в 2014-2015 годах. Тогда Порошенко предпочел не поставки угля из Африки, а поставки с временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Координировал поставки, вероятно, Виктор Медведчук.

Документ подписала не генеральный прокурор Ирина Венедиктова, а ее заместитель Алексей Симоненко.

Порошенко был вызван на допрос 23 декабря, однако политик уехал из страны, заявив, что вернется в январе. После этого его заметили в Стамбуле – он встретился с Вселенским патриахом. Потом Порошенко отправился в Варшаву.

Позже суд наложил арест на имущество Петра Порошенко.

Сам Порошенко возбуждение дела против него называет сугубо политическим шагом действующего президента Владимира Зеленского. При этом депутат уверен, что никто по возвращении в Киев не будет его арестовывать.

24 декабря СМИ сообщили, что в Офисе генерального прокурора подписали ходатайство об аресте Петра Порошенко. Сумма залога составляет 1 млрд. гривен.

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