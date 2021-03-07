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Советник Ермака объяснил отказ извиняться за скандальные слова о МВФ

7 марта 2021, 13:56
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Тимофей Милованов обратил внимание на отсутствие реакции МВФ на его высказывания.

Милованов
Тимофей Милованов / УНИАН

Советник главы Офиса президента Тимофей Милованов прокомментировал свои скандальные заявления в адрес Международного валютного фонда, сказанные им после очередного раунда переговоров Киева с МВФ.

В эфире телеканала Украина 24 он заявил о том, что не видит основания, почему он должен приносить свои извинения. Кроме того, Милованов обратил внимание на отсутствие реакции МВФ на его высказывания.

"Я вам скажу честно, если бы МВФ вышел с официальным заявлением относительно моего комментария, это был бы культовый статус у меня - комментарий, даже не пост, на Facebook вызывает официальную позицию МВФ", - отметил он.

Говоря о сотрудничестве Украины с МВФ Милованов отметил, что Украина располагает достаточными валютными резервами, а макроэкономическая ситуация находится в хорошем состоянии.

"Но важно разделить финансовую ситуацию в стране и реформы. Реформы мы делаем потому, что они нужны нам, независимо есть МВФ или нет. С другой стороны, иногда нам нужны деньги, и МВФ нам дает их", - добавил советник главы Офиса президента.

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Переговоры Украины с МВФ:

  • Миссия МВФ провела с украинскими властями продуктивные переговоры, но Украина должна продемонстрировать больше прогресса в реформах, чтобы достичь подписания соглашения о новом транше по пятимиллиардной программе финансовой помощи.
  • "Дискуссии будут продолжаться", - заявили в МВФ.
  • Переговоры прежде всего были сконцентрированы на усилении управления в Национальном банке Украины, регуляторных рамках для банковского надзора, мерах по уменьшению среднесрочного фискального дефицита, законодательстве по восстановлению и усилению антикоррупционной инфраструктуры и судебной системы, а также на политике в энергетической сфере.
МВФ новости Украины Тимофей Милованов
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