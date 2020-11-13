Советник Ермака внезапно подал в отставку: в ОП отреагировали

Решение относительно Игоря Уманского еще не принято.
Глава Офиса президента Андрей Ермак пока что не подписал заявление об отставке своего советника Игоря Уманского. Он будет принимать решение относительно этого заявления после личной встречи с Уманским.
Об этом сообщил заместитель Ермака Михаил Подоляк, передает Новое время.
"Глава Офиса сейчас, по известным причинам, находится на изоляции. С Игорем Уманским у них состоялся предварительный телефонный разговор. Договорились о том, что заявление пока будет на столе у главы, но окончательное решение по нему будет принято только после личной встречи. Тогда же глава даст оценку мотивации Игоря Ивановича и примет окончательное решение", — заявил Подоляк.
Напомним:
- Глава Офиса президента Андрей Ермак заболел коронавирусом и находится в больнице Феофания.
- 12 ноября стало известно, что советник главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Игорь Уманский подал в отставку.
- Такое решение Уманский принял после введения в Украине карантина выходного дня, однако подробно о причинах пообещал рассказать после того, как его отставку примут.
- В Украине официально ввели карантин выходного дня. Правительство опубликовало на своем сайте постановление №1100 от 11 ноября, которым вносит изменения в "карантинное" постановление №641 от 22 июля.
- С 14 ноября по субботам и воскресеньям в стране не будут работать кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины.
Автор: Анна Багрий