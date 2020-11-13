Советник Ермака внезапно подал в отставку: в ОП отреагировали

Уманский подал заявление об отставке/ Reuters

Глава Офиса президента Андрей Ермак пока что не подписал заявление об отставке своего советника Игоря Уманского. Он будет принимать решение относительно этого заявления после личной встречи с Уманским.

Об этом сообщил заместитель Ермака Михаил Подоляк, передает Новое время.

"Глава Офиса сейчас, по известным причинам, находится на изоляции. С Игорем Уманским у них состоялся предварительный телефонный разговор. Договорились о том, что заявление пока будет на столе у главы, но окончательное решение по нему будет принято только после личной встречи. Тогда же глава даст оценку мотивации Игоря Ивановича и примет окончательное решение", — заявил Подоляк.

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