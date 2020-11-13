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Советник Ермака внезапно подал в отставку: в ОП отреагировали

13 ноября 2020, 10:06

Решение относительно Игоря Уманского еще не принято.

Уманский
Уманский подал заявление об отставке/ Reuters

Глава Офиса президента Андрей Ермак пока что не подписал заявление об отставке своего советника Игоря Уманского. Он будет принимать решение относительно этого заявления после личной встречи с Уманским.

Об этом сообщил заместитель Ермака Михаил Подоляк, передает Новое время.

"Глава Офиса сейчас, по известным причинам, находится на изоляции. С Игорем Уманским у них состоялся предварительный телефонный разговор. Договорились о том, что заявление пока будет на столе у главы, но окончательное решение по нему будет принято только после личной встречи. Тогда же глава даст оценку мотивации Игоря Ивановича и примет окончательное решение", — заявил Подоляк.

Напомним:

  • Глава Офиса президента Андрей Ермак заболел коронавирусом и находится в больнице Феофания.
  • 12 ноября стало известно, что ​советник главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Игорь Уманский подал в отставку.
  • Такое решение Уманский принял после введения в Украине карантина выходного дня, однако подробно о причинах пообещал рассказать после того, как его отставку примут.
  • В Украине официально ввели карантин выходного дня. Правительство опубликовало на своем сайте постановление №1100 от 11 ноября, которым вносит изменения в "карантинное" постановление №641 от 22 июля.
  • С 14 ноября по субботам и воскресеньям в стране не будут работать кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины.
отставка Михаил Подоляк новости Украины Офис президента Игорь Уманский Андрей Ермак
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