"Совок в худшем проявлении": в Харькове продавец назвал украиноязычных людей рагулями

В харьковском кафе разгорелся новый языковой скандал / Скриншот

В Харькове, где еще не забыли, как продавщица киоска в грубой форме отказалась обслуживать покупателя на украинском, вспыхнул новый языковой скандал. На этот раз продавец и совладелец одного из местных заведений назвал украиноязычных людей рагулями, и заявил, что сожалеет, потому что родился в Украине.

Конфликт на языковой почве разгорелся между совладельцем и работником кафе "7ЧБРК" Александром и посетителем по имени Владислав, который потребовал у первого обслуживать его на государственном языке, сообщил активист Сергей Стерненко в своем видеоблоге.

Клиент поинтересовался, почему владелец принципиально отказывается обслуживать его на украинском языке, на что тот ответил: "Потому что для меня это насилие. И для большинства людей, для 99,9% людей, которые ко мне сюда приходят, это насилие". Кроме того, он назвал тех, кто требует от него говорить по-украински, "рагулями", назвав это "своим личным отношением как гражданина" и добавив: "Я живу в Украине, к сожалению".

В то же время, автор записи утверждает, что другой совладелец кафе перед ним извинился за своего коллегу и признал его неправоту.

К сожалению, это не первый украинофобский скандал в Харькове. Ранее Главред сообщал о таксисте Uklon, который нахамил пассажирке за то, что она разговаривала на украинском языке. Таксист предложил девушке "ехать к своему Бандере", а когда он узнал, что по адресу куда она едет, расположен офис партии, то он и вовсе перешел на проклятия.