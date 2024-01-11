Спасло настоящее чудо: мужчина - о том, как его едва не убила российская ракета

Мужчина два года жил в Харькове и работал в отеле, который поврежден в результате ракетного обстрела.

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Мужчина чудом спасся во время прилета по Харькову / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, t.me/synegubov

Российские оккупанты поздно вечером 10 января ударили ракетами С-300 по центру Харькова. В результате были уничтожены автомобили и сильно повреждено здание отеля. Одному мужчине чудом удалось спастись. Об этом он рассказал лично.

Оказалось, что харьковчанин по имени Влад спасся лишь благодаря тому, что жена попросила его поехать на АЗС.

"Жена попросила поехать на заправку. Я еще долго не ехал, думал, пойти пешком или машиной. Поехал машиной - это и спасло", - сказал мужчина.

видео дня

Оказалось, что мужчина два года жил и работал в отеле. Он добавил, что это заведение обязательно отстроится и продолжит работать.

Администратор ресторана Александра рассказала, что она оказалась прямо в эпицентре "прилета". Женщина сидела возле того места, где оказалась воронка. К счастью, она почти не пострадала.

"Это был второй дом для меня, потому что первый дом российские захватчики тоже разбили", - сказала она.

Как сообщал Главред, поздно вечером 9 января российские оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову. В частности, РФ ударила по детскому оздоровительному лагерю на окраине города. Были повреждены несколько построек, но, к счастью, обошлось без пострадавших.

Ночью и утром 8 января страна-агрессор массированно атаковала Украину ракетами и беспилотниками. Российские захватчики в общей сложности применили 59 средств воздушного нападения. В Днепре, Харькове, Запорожье, Хмельницком, Кривом Роге были взрывы.

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