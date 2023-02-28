"Спасти рядового Путина" от распада России: эксперт назвал условие передачи оружия от Китая

Китай напрямую не решится поставлять оружие агрессору России, поскольку в таком случае Пекину грозят санкции Запада, считает политолог Виталий Кулик.

Китай может поддержать Путина оружием только в случае прекращения отношений с Западом - Кулик / Коллаж YouTube, ua.depositphotos.com, Главред

Китай может поставить оружие стране-оккупанту России только в случае серьезных геополитических изменений. Тогда Пекин может попытаться удержать на плаву режим Владимира Путина и саму РФ от распада и гражданской войны. Однако такой сценарий маловероятен. Напрямую Пекин отправлять вооружения Москве не будет. Об этом заявил политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

В интервью Главреду он рассказал о том, что Китай может поставить России только товары двойного назначения, которые можно было бы использовать для производства оружия. Но напрямую вооружения Пекин поставлять не будет, поскольку китайское государство серьезно интегрировано в экономические отношения с Западом и может попасть под санкции.

"Китай гораздо больше интегрирован в международное распределение труда, чем Россия. Он зависим от технологий и рынков Запада. Поэтому Пекину вряд ли хотелось бы подвести свою экономику под санкционные ограничения", - объяснил Кулик.

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По его словам, сценарий передачи оружия Москве от Китая возможен только в случае значительных геополитических изменений, в результате которых Пекин больше не сможет сотрудничать с Западом. В таком случае Пекин будет пытаться удержать режим Путина и РФ от развала и гражданской войны. Но сценарий оценивается как маловероятный.

"Китай может решиться на подобные действия только вследствие определенных экономических изменений, когда всевозможные способы взаимодействия с Западом будут исчерпаны. В таком случае Китай может посчитать нужным спасти рядового Путина от развала страны, серьезного поражения на фронте, погружения во внутриполитическую или гражданскую войну. Тогда такой сценарий возможен, но это маловероятно.

Китаю выгодна ситуация, когда ослабленная Россия может противостоять Западу, но в то же время не является равным партнером для Пекина. Она больше клиент, чем партнер. Поэтому русским будут давать ровно столько, чтобы они прозябали", - сказал Кулик.

Эксперт не исключил, что китайское оружие может поставляться путем третьих стран, но о передаче большого количества вооружений речи идти не будет. Сам Китай напрямую даже тайно не поставит оружия России.

"Я не верю, что Китай будет поставлять России оружие. Возможно, существуют какие-то схемы передачи китайского оружия через третьи страны контрабандным путем. Однако речь пойдет лишь о небольших партиях вооружений. Причем крайне сомнительно, будет ли это работать. К примеру, могут быть попытки поставок вооружений или боеприпасов в Россию из КНДР. Китай бы здесь играл роль политического партнера. Но напрямую Пекин поставлять оружие Москве не будет", - подчеркнул Виталий Кулик.

Угроза поставок Китаем оружия России

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в комментарии NBC ранее подтвердил информацию о том, что Китай размышляет над поставками летального оружия России. Оба государства уже ведут переговоры. Вооружения могут быть использованы на войне против Украины.

Президент США Джо Байден полагает, что Китай вряд ли пойдет на серьезное военное усиление страны-оккупанта России.

"Я не ожидаю... большой инициативы со стороны Китая по предоставлению оружия России", - сказал Байден.

Кроме того, Байден подчеркнул, что Пекин столкнется с серьезными санкциями в случае передачи оружия агрессору РФ.

Директор ЦРУ Уильям Бернс также сказал, что Китай раздумывает над поставками оружия России. Пока Пекин не принял конкретного решения. По мнению Бернса, лидер КНР Си Цзиньпин наблюдает за войной в Украине и уже успел "отрезветь" от увиденного.

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