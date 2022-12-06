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Спецназовцы в РФ координировали удары по российским авиабазам – The New York Times

6 декабря 2022, 12:56
Украина использовала беспилотники для атаки на две российские военные базы, пишут американские журналисты.
Дягилево
Последствия взрывов на авиабазе РФ Дягилево / Telegram

Спецназовцы на территории РФ координировали один из ударов беспилотников по российским авиабазам, с которых взлетают ракетоносцы, атакующие мирные города Украины.

Как говорится в материале The New York Times, Украина в понедельник осуществила атаки беспилотниками на аэродромы в РФ.

При этом американские журналисты ссылаются на сведения, полученные от одного из высокопоставленных украинских чиновников, который говорил на условиях анонимности

По его информации, Украина использовала беспилотники для атаки на две российские военные базы – аэродромы Энгельс и Дягилево.

Источник также уточнил, что по крайней мере один из ударов был нанесен с помощью спецназа вблизи базы, который помог направить беспилотники по цели.

Взрывы на военных аэродромах РФ

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал удары по военным аэродромам РФ, откуда взлетают самолеты, которые бомбят мирные города Украины.

Глава Минобороны считает, что взрывы на аэродромах РФ свидетельствуют о том, что россияне очень часто "курят в запрещенных местах".

Напомним, 5 декабря утром на военной авиабазе Энгельс в Саратовской области случились взрывы. По их данным, ударный беспилотник атаковал российские бомбардировщики. Повреждены минимум два Ту-95.

Кроме того, на аэродроме под Рязанью произошло возгорание бензовоза в результате взрыва. Известно о по меньшей мере 3 погибших и 6 пострадавших..

Советник Офиса президента Алексей Арестович написал, что удары пришлись минимум по трем военным самолетам РФ. Причина – неосторожное курение. Он отметил, что с этой авиабазы вылетают самолеты для бомбардировок Украины.

На днях журналисты Spiegel сообщили, что оккупанты РФ проводят тренировочные маневры на военном аэродроме Энгельс-2. Спутниковые снимки зафиксировали там почти два десятка бомбардировщиков дальнего действия – Ту-95 и Ту-160. Эксперты говорил, что ситуация указывает на возможную подготовку к крупномасштабной атаке на Украину.

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