Спецподразделение ГУР уничтожило башню наблюдения в Брянской области России

Автономную башню наблюдения в Брянской области на территории России уничтожили со второго раза, сообщили в спецподразделении ГУР МО Kraken.

Кадры уничтожения вышки наблюдения в Брянской области / Скриншот видео Kraken

В Брянской области на территории страны-агрессора России была уничтожена автономная башня наблюдения. Вражеский объект удалось сокрушить со второго раза. Об этом сообщили в Отдельном разведывательно-диверсионном подразделении Главного управления разведки Минобороны Kraken.

Как сообщает пресс-служба Kraken, операция проводилась силами специального подразделения с применением дрона-камикадзе. В результате была уничтожена автономная вышка наблюдения Гренадер в Брянской области.

В видео текстом указано, что вражеский объект сокрушили со второй попытки.

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Когда конкретно была уничтожена вышка, в Kraken не уточнили.

Удар по вышке в Брянской области был нанесен ударным беспилотником / Скриншот видео Kraken

Ситуация в Брянской области

2 марта российский Telegram-канал Mash сообщал о взрывах возле аэропорта в Брянске. Изначально сообщили о сбитии якобы "украинского дрона" системой ПВО. Позже информацию "опровергли" и заявили, что это был не взрыв, а звук пролетающего истребителя.

Утром 2 марта пропагандисты агрессора России разнесли множество сообщений о якобы "вторжении украинской ДРГ" в Брянскую область. Запускалось множество вбросов и дезинформации.

Спустя некоторое время организация Русский добровольческий корпус взяла на себя ответственность за операцию в Брянской области. В РДК подчеркнули, что пришли в регион "чтобы показать соотечественникам, что надежда есть, что свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что заявления в России о якобы "украинской ДРГ в Брянской области" является провокацией Москвы. А в ГУР заявили о гражданском противостоянии РФ, связанном с "продолжением трансформации России, ее очищением и освобождением от диктатуры Путина".

Война России против Украины: