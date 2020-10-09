Список стран "красной" и "зеленой" зон обновлен: что поменялось

Список стран "красной зоны" сократился.
Украина сократила число стран, находящихся в "красной" зоне карантина в связи с распространением коронавируса.
Соответствующие данные обнародованы на сайте Министерства здравоохранения.
При этом в списке стран из "красной" зоны оказалось 46 государств, что на четыре страны меньше, чем ранее.
В "красный" список попали четыре новые страны:
- Белиз;
- Исландия;
- Армения;
- Великобритания.
В "зеленый" список перешли 8 стран:
- Ливия;
- Мальта;
- Чили;
- Катар;
- Венгрия;
- Босния;
- Монако;
- Тринидад и Тобаго.
Туристические направления:
"Зеленый список":
- Албания;
- Грузия;
- Словения;
- Египет;
- Турция;
- Хорватия;
- Болгария.
"Красный" список:
- Израиль;
- Испания;
- ОАЭ;
- Черногория;
- Чехия.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе совещания с главами государственных областных администраций и министрами поручил Министерству здравоохранения проработать вопрос относительно возможного привлечения ведомственных больниц и учреждений Национальной академии наук с целью увеличения койкомест для больных коронавирусом.
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- В Украине за минувшие сутки COVID-19 заболели 5 тыс. 804 человека.
- Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 250 тыс. 538 случаев COVID-19.
- Всего от осложнений, вызванных коронавирусной болезнью, умерли 4 тыс. 779 человек, в том числе 89 человек за прошедшие сутки.
- Выздоровели 110 тыс. 650 человек, за минувшие сутки - 2 тыс. 417.
- На сегодняшний день в Украине болеют 135 тыс. 109 человек.
Автор: Алексей Тычина