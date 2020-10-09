Список стран "красной" и "зеленой" зон обновлен: что поменялось

Обновлен список стран "красной" и "зеленой" зон / Reuters

Украина сократила число стран, находящихся в "красной" зоне карантина в связи с распространением коронавируса.

Соответствующие данные обнародованы на сайте Министерства здравоохранения.

При этом в списке стран из "красной" зоны оказалось 46 государств, что на четыре страны меньше, чем ранее.

В "красный" список попали четыре новые страны:

Белиз;

Исландия;

Армения;

Великобритания.

В "зеленый" список перешли 8 стран:

Ливия;

Мальта;

Чили;

Катар;

Венгрия;

Босния;

Монако;

Тринидад и Тобаго.

Туристические направления:

"Зеленый список":

Албания;

Грузия;

Словения;

Египет;

Турция;

Хорватия;

Болгария.

"Красный" список:

Израиль;

Испания;

ОАЭ;

Черногория;

Чехия.

moz.gov.ua

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе совещания с главами государственных областных администраций и министрами поручил Министерству здравоохранения проработать вопрос относительно возможного привлечения ведомственных больниц и учреждений Национальной академии наук с целью увеличения койкомест для больных коронавирусом.

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