Мощный взрыв в Севастополе: разрушены этажи жилого дома, есть жертвы

Кратко:
- В Севастополе прогремел мощный взрыв в многоэтажке
- Предварительная причина — утечка бытового газа
- Погибли два человека, пострадали - восемь
Поздно вечером в понедельник, 23 марта, в оккупированном Севастополе прогремел мощный взрыв в жилой многоэтажке. Причиной могла стать якобы утечка бытового газа. Однако точную причину оккупационные власти не раскрывают. Стоит отметить, что на момент инцидента воздушна тревога в городе не объявлялась.
Взрывная волна вызвала частичное разрушение стены в одной из квартир на первом этаже, а также перекрытий и конструкций с первого по третий этажи. В эпицентре взрыва оказались верхние этажи здания, в соседнем доме вспыхнул пожар в квартирах двух подъездов.
Telegram-канал SHOT пишет, что взрыв повредил по меньшей мере 4 подъезда и 10 жилых квартир. Жителей двух жилых многоэтажек эвакуировали. Сначала сообщалось о 4 пострадавших и 2 погибших.
Оккупационный губернатор Севастополя Развожаев сообщил, что взрыв произошел в доме на улице Павла Корчагина. На место отправили не менее 179 человек и 51 единицу спецтехники для ликвидации последствий. По его словам, два человека погибли, еще восемь - пострадали.
По состоянию на 05:00 часов утра, по данным росСМИ, пожар в Севастополе ликвидировали. Оперативные службы продолжают разбирать завалы в соседнем доме, пострадавшем в результате взрыва.
Новости Крыма
Как писал Главред, российское командование, вероятно, планирует уже с 1 апреля задействовать в боевых действиях всех мобилизованных, находящихся на территории Крыма. Об этом сообщают аналитики Институт изучения войны (ISW).
19 марта Силы обороны нанесли удар по объектам концерна "Алмаз-Антей" в Крыму. Также поражены склады боеприпасов и ГСМ и районы сосредоточения живой силы РФ в Донецкой и Херсонской областях.
18 марта агенты партизанского движения вывели из строя тепловоз под Симферополем во временно оккупированном Крыму и заблокировали поставки ВС страны-агрессора России на Запорожском направлении.
В начале марта подразделения ССО нанесли серию ударов по военным объектам российских войск. Поражены РЛС в Крыму и командный пункт оккупантов в Донецкой области.
Другие новости:
- Удар по бюджету и логистике РФ: в крупнейшем нефтяном порту вспыхнул пожар
- Под удар попал порт и жилые дома: последствия атаки дронов на Одесскую область
- Угроза усилилась: Зеленский предупредил о массированном ударе и дал поручение ПВО
О персоне: Михаил Развожаев
Михаил Развожаев — назначенный Россией "глава" оккупированного Севастополя.
С 2020 году занимает должность "губернатора" Севастополя. Ранее был временно исполняющим обязанности "главы города";
член партии "Единая Россия".
Работал в федеральных структурах РФ (в том числе замминистром).
Развожаев назначен и действует в рамках российской системы управления, находится под международными санкциями.
