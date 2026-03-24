Мощный взрыв в Севастополе: разрушены этажи жилого дома, есть жертвы

Взрыв повредил по меньшей мере четыре подъезда и десять жилых квартир.

Взрыв в Севастополе прогремел вечером 23 марта / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

В Севастополе прогремел мощный взрыв в многоэтажке

Предварительная причина — утечка бытового газа

Погибли два человека, пострадали - восемь

Поздно вечером в понедельник, 23 марта, в оккупированном Севастополе прогремел мощный взрыв в жилой многоэтажке. Причиной могла стать якобы утечка бытового газа. Однако точную причину оккупационные власти не раскрывают. Стоит отметить, что на момент инцидента воздушна тревога в городе не объявлялась.

Взрывная волна вызвала частичное разрушение стены в одной из квартир на первом этаже, а также перекрытий и конструкций с первого по третий этажи. В эпицентре взрыва оказались верхние этажи здания, в соседнем доме вспыхнул пожар в квартирах двух подъездов.

Telegram-канал SHOT пишет, что взрыв повредил по меньшей мере 4 подъезда и 10 жилых квартир. Жителей двух жилых многоэтажек эвакуировали. Сначала сообщалось о 4 пострадавших и 2 погибших.

Оккупационный губернатор Севастополя Развожаев сообщил, что взрыв произошел в доме на улице Павла Корчагина. На место отправили не менее 179 человек и 51 единицу спецтехники для ликвидации последствий. По его словам, два человека погибли, еще восемь - пострадали.

По состоянию на 05:00 часов утра, по данным росСМИ, пожар в Севастополе ликвидировали. Оперативные службы продолжают разбирать завалы в соседнем доме, пострадавшем в результате взрыва.

Как писал Главред, российское командование, вероятно, планирует уже с 1 апреля задействовать в боевых действиях всех мобилизованных, находящихся на территории Крыма. Об этом сообщают аналитики Институт изучения войны (ISW).

19 марта Силы обороны нанесли удар по объектам концерна "Алмаз-Антей" в Крыму. Также поражены склады боеприпасов и ГСМ и районы сосредоточения живой силы РФ в Донецкой и Херсонской областях.

18 марта агенты партизанского движения вывели из строя тепловоз под Симферополем во временно оккупированном Крыму и заблокировали поставки ВС страны-агрессора России на Запорожском направлении.

В начале марта подразделения ССО нанесли серию ударов по военным объектам российских войск. Поражены РЛС в Крыму и командный пункт оккупантов в Донецкой области.

О персоне: Михаил Развожаев Михаил Развожаев — назначенный Россией "глава" оккупированного Севастополя. С 2020 году занимает должность "губернатора" Севастополя. Ранее был временно исполняющим обязанности "главы города";

член партии "Единая Россия". Работал в федеральных структурах РФ (в том числе замминистром). Развожаев назначен и действует в рамках российской системы управления, находится под международными санкциями.

