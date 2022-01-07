Споткнулся о миску с кипятком: в Днепропетровской области из-за ожогов умер 4-летний мальчик

Ребенок умер на второй день после того, как обжегся.
В Днепропетровской области в селе Заря Васильковского района 4-летний мальчик умер из-за ожогов.
Об этом сообщает местное издание "Информатор"со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Ребенок 5 января по неосторожности споткнулся о 6-литровую миску с кипятком и обжег ноги.
Уже на следующий день, 6 января, мальчик умер дома.
Отмечается, что сведения об этом трагическом событии внесли в Единый реестр досудебных расследований с пометкой "несчастный случай". Все обстоятельства устанавливаются.
Как отреагировали родители, вызвали ли скорую, и почему ребенок на момент смерти был дома – пока не известно. На момент выхода публикации в полиции Днепропетровской области об этом факте сообщений нет.
Напомним, в первый день Нового 2022 года в Киевской области в районной больнице умерла 8-летняя девочка. Организм ребенка атаковал вирус, отказали сердце и легкие.
Также ранее в Кременчуге Полтавской области госпитализировали 4-летнего ребенка, который выпил большое количество таблеток из аптечки. Мальчика с медикаментозным отравлением доставили в больницу.
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