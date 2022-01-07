Споткнулся о миску с кипятком: в Днепропетровской области из-за ожогов умер 4-летний мальчик

В Днепропетровской области из-за ожогов скончался 4-летний мальчик / antikor.com.ua, УНИАН

В Днепропетровской области в селе Заря Васильковского района 4-летний мальчик умер из-за ожогов.

Об этом сообщает местное издание "Информатор"со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Ребенок 5 января по неосторожности споткнулся о 6-литровую миску с кипятком и обжег ноги.

Уже на следующий день, 6 января, мальчик умер дома.

Отмечается, что сведения об этом трагическом событии внесли в Единый реестр досудебных расследований с пометкой "несчастный случай". Все обстоятельства устанавливаются.

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Как отреагировали родители, вызвали ли скорую, и почему ребенок на момент смерти был дома – пока не известно. На момент выхода публикации в полиции Днепропетровской области об этом факте сообщений нет.

Напомним, в первый день Нового 2022 года в Киевской области в районной больнице умерла 8-летняя девочка. Организм ребенка атаковал вирус, отказали сердце и легкие.

Также ранее в Кременчуге Полтавской области госпитализировали 4-летнего ребенка, который выпил большое количество таблеток из аптечки. Мальчика с медикаментозным отравлением доставили в больницу.

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