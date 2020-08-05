В Госстате назвали средний рост и вес украинцев

Госстат назвал средний рост и вес украинцев

Средние рост и вес совершеннолетних украинцев составляет 169 сантиметров и 75 килограммов.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Средний рост женщин составляет 164 сантиметра, вес – 71 килограмм (это на один килограмм больше, чем 2019 году).

Средние рост и вес украинских мужчин за год не изменились – 175 сантиметров и 80 килограммов.

Ранее Госстат обнародовал данные средних потребительских цен на товары и услуги в Украине в июне 2020 года. Яблоки с начала нынешнего года подорожали более чем в два раза.