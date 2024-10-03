Средняя зарплата в Украине выросла на 20%: кто зарабатывает больше всего

Некоторая часть украинцев начала получать больше, а вот самые низкие зарплаты в сферах искусства и образования.

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Средняя зарплата в Украине выросла/ Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Средняя заработная плата в Украине за год выросла на 20%. Больше всего украинцы получают в таких сферах, как ІТ, финансы и маркетинг. Об этом информирует Мониторинг основных событий в экономике Украины от Минэкономики.

По данным Минэкономики, в первой половине 2024 года средняя зарплата штатных работников в сфере информации и телекоммуникации составляет 49 831 гривну, в сфере финансовой и страховой деятельности - 39 503 гривен.

На третьем месте "Профессиональная научная и техническая деятельность" - 27 308 гривен. Четвертое и пятое место занимают профессии в сфере государственного управления (25 331 гривна) и торговли (23 534 гривны).

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А вот самая низкая зарплата в сфере образования, она составляет 13 862 гривны. В то же время в Госстате сообщили, что средняя зарплата до вычета налогов во второй половине 2024 года выросла до 20964 гривен.

Что известно о Минэкономики? Министерство экономики Украины - бывшее министерство Украины, центральный орган исполнительной власти Украины. 9 декабря 2010 года реорганизовано в Министерство экономического развития и торговли Украины.

Зарплата в Украине - последние новости

Напомним, министр финансов Сергей Марченко сообщил, что в 2024 году минимальную зарплату в Украине повысили до 8000 гривен. Если говорить о следующем году, то сейчас нет возможности для повышения социальных стандартов, как это было согласовано с международными партнерами.

В Минобразования рассказали, когда учителя будут иметь 24 тысячи зарплаты. По словам министра, сейчас в стране есть дефицит учителей, в частности, самый острый - учителей информатики, учителей математики, учителей английского языка.

Пока учителя получают мизерные выплаты, народный депутат 9-го созыва Александр Федиенко заявил о низком уровне зарплаты у чиновников ВРУ. Как известно, депутатская зарплата составляет около 51 тысячи гривен в месяц.

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