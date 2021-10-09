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Срыв конкурса по избранию главы САП: Зеленский поставил жесткое условие

9 октября 2021, 16:28
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Президент не услышал адекватных объяснений по поводу задержки с проведением конкурса по избранию нового руководителя САП.

Зеленский
Владимир Зеленский / Фото president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с проведением конкурса на замещение вакансии главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Как написал он в Twitter, не прозвучало адекватных объяснений по поводу задержки с проведением конкурса по избранию нового руководителя САП.

Глава государства уверен в том, что члены конкурсной комиссии должны выполнить свой долг.

"Не услышал адекватных объяснений по поводу задержки конкурса для избрания нового руководителя САП. Члены конкурсной комиссии должны выполнить свой долг, как положено. Для Украины эффективность работы антикоррупционных институтов является приоритетом", - добавил Зеленский.

Срыв конкурса по избранию главы САП: что произошло

Ранее в Центре противодействия коррупции заявили о срыве конкурса по отбору руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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По данным ЦПК, сегодня должен был состояться ключевой этап конкурса - кандидаты должны были сделать практическое задание. Дату комиссия определила заранее, все сделали много протокольной и подготовительной работы, приехали оба финалиста. Однако члены конкурсной комиссии Елена Бусол, Андрей Гуджал и Евгений Соболь не пришли.

Добавим, что ЕС и США выступили с жестким заявлением по этому поводу. Международные партнеры обратили внимание на "непонятные и неоправданные задержки" в избрании руководителя САП. Дипломаты призвали отборочную комиссию восстановить работу без дальнейших задержек.

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Напомним, 21 августа 2020 года руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий написал заявление об увольнении. Уточнять причины своей отставки Холодницкий не стал.

В июне 2020 года СМИ сообщали, что в Офисе генерального прокурора открыли дисциплинарное производство против Холодницкого, его могли отстранить от должности.

В Европарламенте заявили, что из-за непрозрачного конкурса в САП Украина рискует лишиться безвиза с ЕС. Также под угрозой оказалось получение транша от Евросоюза в размере 1,5 млрд евро.

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Владимир Зеленский САП новости Украины
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