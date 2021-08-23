США, Германия и Украина высказались об угрозах Северного потока-2 и шантаже РФ

Министры энергетики Украины и Германии / Офис президента

В Киеве, 23 августа, министры энергетики США, Германии и Украины обсудили угрозы строительство Северного потока-2, которые представляют для энергетической безопасности Украины и в целом Европы.

Как говорится на сайте Офиса президента, в ходе разговора министры подчеркнули, что Россия не может использовать газ как оружие и шантаж.

"Относительно Северного потока-2. На самом деле мы выходили из той позиции, которая уже задекларирована, озвучена президентом Украины, о том, что мы не можем позволить Российской Федерации использовать газ как оружие", — отметил Галущенко.

Кроме того, во время встречи обсудили вопросы реформирования энергетического сектора Украины и внедрения новейших технологий.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал, что одной из тем также была синхронизация энергосистем Украины и стран Евросоюза.

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"Мы достаточно подробно обсудили важность обеспечения безопасности поставок газа, транзита газа и те шаги, которые обеспечат гарантии для Украины по сохранению транзитного потенциала", – подчеркнул Галущенко.

Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер назвал дискуссию хорошей и содержательной. Он отметил, что во время встречи говорилось о вопросах поставки газа в страны Европы и обеспечения безопасности его транзита через Украину.

Министры также обсудили соглашение, которое США и Германией заключили по этому вопросу несколько недель назад.

Альтмайер подчеркнул, что они "также поддерживаем" зеленый "курс Украины".

В частности, в планах есть продолжить тесное сотрудничество по синхронизации энергетических систем Украины и ЕС. Кроме того, по словам политика, многие немецкие компании готовы инвестировать в украинское производство "зеленого" водорода.

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Северный поток-2 - о чем ранее сообщал Главред:

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своей встречи с делегацией США призвал Запад остановить процесс завершения строительства газопровода Северный поток-2. Глава государства подчеркнул, что российский энергетический проект несет угроза национальной безопасности страны.

Спикер Кремля Дмитрий Песков допустил вероятность, согласно которой у России возникнут новые проблемы с Северным потоком-2 на этапе сертификации и страхования газопровода.

Депутат Госдумы РФ Вячеслав Никонов считает, что Штаты осуществят попытку остановить СП-2 в том случае, если в Германии на парламентских выборах одержит победу Партия Зеленых.