Стабилизовать фронт удастся только осенью, а перехватить инициативу — еще позже - прогноз

Весь ход боевых действий будут упираться в поставки западного вооружения.

https://glavred.info/ukraine/stabilizovat-front-udastsya-tolko-osenyu-a-perehvatit-iniciativu-eshche-pozzhe-prognoz-10581785.html Ссылка скопирована

ВСУ необходимы регулярные поставки западного вооружения / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", instagram/libkos

При положительном сценарии линию фронта удастся стабилизировать только к осени, рассказал в интервью Главреду исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Эксперт отметил, что все будет отталкиваться от темпов поставок Западом вооружения и мобилизации.

"Если не будет серьезных потрясений в вопросах мобилизации и рекрутинга, то о стабилизации линии фронта мы сможем говорить где-то в конце осени. А о перехвате инициативы — ближе к Новому году", — считает Жмайло. видео дня

По словам Жмайло, Украина в настоящее время реализует глобально-стратегический план войны против России, в частности нанося удары по ПВО и НПЗ России. Это напоминает эксперту операции по деоккупации Харьковской и Херсонской областей.

В любом случае быстрых результатов не стоит ждать.

"И то же самое нам теперь нужно повторить с РФ глобально, чтобы их передовая, которая сейчас на пике своей активности, начала испытывать недостаток всего необходимого, от топлива и боеприпасов до элементарно еды и воды. Это тяжелая работа, поэтому быстрых результатов мы здесь, к сожалению, не увидим", — объяснил Жмайло.

Кто такой Дмитрий Жмайло Дмитрий Жмайло - исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, который занимается исследованием и трактовкой российских влияний в Украине и мире для эффективной борьбы в гибридной войне, независимой аналитикой военной и политической ситуации в Украине, а также сотрудничеством с украинскими общинами в мире.

Война в Украине - прогноз боевых действий на 2024-2025 гг

Ресурс ВСУ этим летом "на подъеме", а вот время "играет" против самих оккупантов, рассказал ветеран войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

По мнению аналитика Александра Коваленко, тенденция успешных контратак ВСУ на горячих направлениях фронта будет развиваться и в дальнейшем.

The Economist предсказывает истощение РФ в 2025 году. Больше всего, отмечают аналитики, проблема для России заключается в танках и другой тяжелой техники. Критическая точка — при нынешних потерях ВС РФ — наступит во второй половине 2025 года.

Как писал Главред ранее, разница в артиллерийских выстрелах между Украиной и Россией сократилась с 1:7 до 1:3. Тем не менее враг почувствовал первый снарядный голод. Агрессору существенно не хватает боеприпасов, чтобы хаотично забрасывать позиции ВСУ, как это было ранее.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред