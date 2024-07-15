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"Мы на подъеме!": экс-командир роты батальона "Айдар" дал прогноз войны на лето

Яна Ставская
15 июля 2024, 01:20
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Отныне инициатива на поле боя - за ВСУ.
'Мы на подъеме!': экс-командир роты батальона 'Айдар' дал прогноз войны на лето
ВСУ пошли вперед / Коллаж Главреда. Фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, скриншот видео

Ресурс ВСУ этим летом "на подъеме", а вот время "играет" против самих оккупантов, рассказал в эфире NV ветеран войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

По словам Дикого, у ВСУ есть ресурс, чтобы "очень сильно" ослаблять врага.

"И слава Богу, сейчас мы в той фазе, когда этот ресурс растет, а не уменьшается. То есть наш враг, по моему мнению, уже прошел тот момент, когда он был наиболее мощным. Я бы сказал, что это было где-то зимой этого года", - считает Дикий.

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И сейчас время работает фактически против россиян - каждый день противник слабеет.

"Там такой, знаете, как асфальтовый каток, который большой, тяжелый. Когда он уже разогнан, то да, он еще долго проедет. Но в целом время уже работает против них. И с каждым днем их армия становится немножко, но слабее", - осторожно высказался ветеран.

Тогда как у ВСУ - благодаря Западу - наконец-то появился неплохой потенциал.

"У нас - наоборот. У нас наконец-то только началось время, когда мы с каждым днем немножко, но становимся сильнее. И таким образом этот ресурс для уничтожения вражеской армии, он у нас наоборот, не только не исчерпан, а он у нас сейчас на подъеме", - утверждает Дикий.

Кто такой Евгений Дикий

Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году - командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 года возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

Война в Украине - ситуация на фронте

Ситуация с обеспечением украинских войск улучшилась, при этом на некоторых направлениях ВСУ не только обороняются, но и атакуют, рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Недавно стало известно об отбросе врага с позиций в районе Волчанска и успехи ВСУ на Купянском и Северском направлениях в районе Серебрянского лесничества. Также украинские защитники подвинули оккупационную армию вблизи Тернов и Ямполовки.

Известно, что украинские защитники получили за пять месяцев от государственных компаний в шесть раз больше дронов, чем за весь 2023 год. Задача по производству 1 миллиона FPV-дронов будет перевыполнена, пообещали в Силах беспилотных систем.

По мнению аналитика Александра Коваленко, тенденция успешных контратак ВСУ на горячих направлениях фронта будет развиваться и в дальнейшем.

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война в Украине ВСУ война России и Украины Евгений Дикий
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