Успехи ВСУ являются только началом: как может обернуться ситуация на фронте

Последние недели ВСУ удается выбивать россиян из населенных пунктов и позиций на нескольких направлениях. Это яркий предвестник изменения ситуации на фронте

https://glavred.info/ukraine/uspehi-vsu-yavlyayutsya-tolko-nachalom-kak-mozhet-obernutsya-situaciya-na-fronte-10577048.html Ссылка скопирована

ВСУ только начинают улучшать ситуацию на фронте путем успешных контратак / Коллаж: Главред, фото: flickr, скрин карты DeepState

Тенденция успешных контратак В СУ на горячих направлениях фронта будет развиваться и в дальнейшем. Как рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко 24 каналу, последние успехи ВСУ существенно повлияли на действия оккупантов.

Недавно стало известно об отбросе врага с позиций в районе Волчанска и успехи ВСУ на Купянском и Северском направлениях в районе Серебрянского лесничества. Также украинские защитники подвинули оккупационную армию вблизи Тернов и Ямполовки.

Коваленко считает, что россияне сейчас терпят поражение в том числе и потому, что им приходится оставлять некоторые направления без боеспособных подразделений, в результате чего ВСУ удается эффективно уничтожать врага и получать преимущество на том или ином участке.

видео дня

"Лимано-Купянское направление - это была зона ответственности группы войск "Центр" (России, - Главред). Но еще в октябре их передислоцировали под Авдеевку. Они и сегодня продолжают участвовать в наступательных действиях на Покровском направлении. Поэтому Лиманское направление осталось без самых боеспособных подразделений. Постепенно всю эту массу, которая там осталась, наши военные начинают уничтожать", - говорит обозреватель.

Это произошло и в районе Серебрянского лесничества и в районе Тернов. Воинам ВСУ даже удалось расширить свою зону влияния и нанести врагу существенные потери.

"Это только начало. Хотя началось все в октябре, когда россиянам не хватило ресурса и они его передислоцировали на другое направление. Это в очередной раз доказывается, что россиянам не хватает человеческого потенциала. Откуда его забирают - там начинаются интересные события в пользу Сил обороны Украины", - считает Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Успешные действия ВСУ на фронте - последние новости

Ситуация по всей линии фронта все еще остается сложной и динамичной. Оккупанты продолжают штурмовать позиции украинских защитников и имеют кое-где результаты. Но ВСУ удалось устроить врагу дополнительные проблемы на Харьковщине.

Накануне подразделения Сил обороны Украины сумели отбросить российских оккупантов в районе Серебрянского лесничества Луганской области. Данная операция была осуществлена бойцами 12 БрСП Азов.

Напомним, ранее появилось сообщение, что ВСУ контратаковали под Часовым Яром Донецкой области и выбили армию страны-агрессора России из микрорайона "Канал".

Другие новости о ситуации на фронте:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред