Стало известно, чем занимаются в Украине секретные биолаборатории США

На днях посольство США в Украине ответило на заявление депутатов от "Оппозиционной платформы За жизнь" Рената Кузьмина и Виктора Медведчука, которые послали запрос Владимиру Зеленскому о 15 американских биологических лабораториях в Украине, которые курируются Пентагоном.

Журналисты узнали, чем занимаются в Украине секретные биолаборатории США. Расследование провели журналисты "Страны", ссылаясь на данные болгарских и сербских сайтов и также на документы Пентагона.

Так, ранее болгарские журналисты опубликовали карту лабораторий в Украине.

Журналисты также опубликовали документы, по которым Пентагон финансировал лаборатории в Харькове и Днепропетровске. Одна из них получила 1,5 миллиона долларов, а вторая - два миллиона, в период с 2010 по 2012 годы.

Также в архиве сайта Госдепартамента журналисты нашли соглашение Украины и США от 29 августа 2005 года. Оно касается сотрудничества в сфере предупреждения распространения технологий, патогенов и опытов, которые можно было бы использовать при создании биологического оружия. В договоре говорится, что Минздрав должен пересылать в Минобороны США копии опасных патогенов, которые появятся в результате исследований украинских лабораторий.

Стороны договорились держать информацию о результатах своей деятельности в секрете. При этом соглашение требует привлекать к этому проекту как можно меньше людей – "минимизировать число людей с доступом к информации с ограниченным доступом".

Кроме того, журналисты нашли информацию и о Международном научном центре, о котором рассказывало посольство США и который курирует украинские лаборатории.

Как сообщалось, коронавирус в Украине поднял вопрос американских лабораторий по исследованию вирусов, которые работают в нашей стране. Посольство США в Украине ответило на заявление депутатов от "Оппозиционной платформы За жизнь" Рената Кузьмина и Виктора Медведчука. Недавно они послали запрос Владимиру Зеленскому о 15 американских биологических лабораториях в Украине, которые курируются Пентагоном. То есть - военным ведомством США.

14 апреля Кузьмин опубликовал на своей странице в Facebook текст этого запроса. В нем говорится, что за время работы этих лабораторий в Украине то и дело происходили вспышки разнообразных вирусов, которые сопровождались смертями. При этом в работе лабораторий украинские власти уже находили нарушения, которые могли быть причиной утечки штаммов, утверждают авторы запроса. 22 апреля посольство США в Украине опубликовало официальную позицию по этому поводу.