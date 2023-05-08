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"Стены нет, от мебели – лишь куски": киевляне из поврежденной дроном квартиры рассказали, как выжили

Алёна Воронина
8 мая 2023, 14:55 обновлено 8 мая, 15:00
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Взрывная волна была настолько сильной, что в соседней квартире мужчину вынесло из коридора в комнату. Он теперь называет 8 мая вторым днем рождения.
Киев, квартира после атаки дронов
Больше всего от атаки дронов пострадала одна из квартир в Святошинском районе, владельцам удалось выжить/ Telegram Кличко

Вследствие массированной атаки на Киев дронами-камикадзе в ночь на 8 мая больше всего пострадала одна квартира в Святошинском районе – там обломком беспилотника полностью снесло стену в одной из комнат, а всю мебель и технику разбило вдребезги.

Владельцы жилья – муж и жена – в этот момент находились в другом крыле квартиры. По словам владельца, именно это им с женой и спасло жизнь. Об этом мужчина, пожелавший остаться анонимным, сообщил корреспонденту ТСН.uа.

"Взрыв мощный, исчез свет, понял, что разрушен зал, услышал запах гари. К счастью, мы с женой были в другой комнате. Мебель разорвало на куски, стены нет", – рассказал он.

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Также он сказал, что об этой ситуации пока не рассказывал своим родителям, ведь волнуется за их здоровье – они в почтенном возрасте.

Кроме этой квартиры, которая пострадала больше всего, досталось и соседним. Так, соседа Владимира, квартира которого расположена за стеной от упомянутой, взрывной волной отбросило из коридора в комнату. Теперь он называет 8 мая своим вторым днем рождения.

"Лег спать, проснулся от того, что услышал взрыв. Глянул в окно – увидел вспышку. Хотел выйти в коридор, но меня взрывной волной отбросило обратно в комнату. Темнота, пыль, начал выбираться в коридор", – рассказал он.

Повреждения в квартире Владимира меньшие, однако также существенные. В частности, в ванной комнате душевая кабина полностью рухнула на пол.

Мужчина проживает в квартире сам, сейчас его жена и ребенок находятся за границей.

Двух пострадавших госпитализировали, одного из них прооперировали

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что в результате атаки российских оккупантов на Киев дронами-камикадзе пострадали пять человек, трое из них – в многоэтажке.

"Обломки нескольких дронов повредили некоторые социальные объекты и жилой многоэтажный дом в Святошинском районе. К счастью, обошлось без жертв. Но ранены пять человек в двух районах города. Трое из них – в многоэтажке. Двоих пострадавших госпитализировали, одного из них прооперировали. Врачи говорят, что угрозы жизни нет", – написал Кличко в Telegram.

Он отметил, что городские власти окажут необходимую помощь пострадавшим и займутся восстановлением поврежденного жилья после выводов специальной комиссии.

  • Последствия попадания обломков дрона в одну из квартир Киева 8 мая
    Последствия попадания обломков дрона в одну из квартир Киева 8 мая Telegram Кличко
  • Последствия попадания обломков дрона в одну из квартир Киева 8 мая
    Последствия попадания обломков дрона в одну из квартир Киева 8 мая Telegram Кличко
  • Последствия попадания обломков дрона в одну из квартир Киева 8 мая
    Последствия попадания обломков дрона в одну из квартир Киева 8 мая Telegram Кличко
  • Последствия попадания обломков дрона в одну из квартир Киева 8 мая
    Последствия попадания обломков дрона в одну из квартир Киева 8 мая Telegram Кличко

Массированная атака дронов на Украину в ночь на 8 мая

Ночью, 8 мая, в Киеве прогремели мощные взрывы. Российские оккупанты атаковали столицу Украины дронами. В результате ночной атаки есть пострадавшие. Сообщалось, что в результате падения обломков в столице есть поврежденные дома, дорожное покрытие, автомобили.

После этого стало известно, что обломки одного из беспилотников пробили стену в жилом доме Святошинского района Киева. Кроме этого, обломки повредили также припаркованные рядом автомобили и проезжую часть. Из-за падения обломков дрона пять человек были травмированы.

Силы противовоздушной обороны сообщили, что в ночь на 8 мая уничтожили все 35 дронов-камикадзе типа Shahed-131/136 иранского производства, которыми враг атаковал нашу страну. Все эти БПЛА российские захватчики запускали в сторону украинской столицы.

Кроме этого, ночью российские оккупанты атаковали Одесскую область ракетами типа Х-22. Ракеты оккупанты направили по складу одного из продовольственных предприятий и по рекреационной зоне на Черноморском побережье.

Смотрите видео о том, что экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко рассказал о том, как ВСУ сбивают ударные дроны РФ:

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