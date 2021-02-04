Степанов озвучил точную дату начала вакцинации от COVID-19 в Украине

Руководитель Минздрава отказался говорить, вакцина от COVID-19 какого производства и из какой страны поступит в Украину, сославшись на коммерческую тайну.
Процесс вакцинации от COVID-19 в Украине начнется 15 февраля 2021 года ‒ сразу после того, как страна получит первую партию вакцины. Дату назвал в украинском телеэфире заявил руководитель Министерства здравоохранения Максим Степанов.
"У нас ничего не меняется, мы начинаем вакцинацию ориентировочно с 15 февраля, то есть это будет через понедельник, исходя из тех данных, которые у нас есть на сегодняшний день по поставкам вакцин. Если в связи с теми или иными обстоятельствами будет меняться дата, условно говоря, не 15-е, а 16-е, то мы сразу будем уведомлять. Как только мы получим вакцину, мы сразу будем начинать процесс вакцинации, не будем терять времени", ‒ сказал чиновник.
По словам Степанова, в течение 4 февраля 2021 года стоит ожидать, что информация о контракте на поставку вакцины, которой будет обеспечена Украина в течение 2021 года. Однако руководитель Минздрава отказался говорить, вакцина какого производства и из какой страны поступит в Украину, сославшись на коммерческую тайну.
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Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- 29 января Верховная Рада дала старт вакцинации от COVID-19 в Украине.
- Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что вакцинация украинцев от коронавируса может стартовать с 15 февраля.
- Согласно утвержденной дорожной карте вакцинации от коронавируса, на первом этапе прививки сделают медикам, военнослужащим операции Объединенных сил и жителям домов престарелых.
- Вакцин от коронавируса хватит всем желающим в течение этого года. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.