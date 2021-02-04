Степанов озвучил точную дату начала вакцинации от COVID-19 в Украине

Максим Степанов / УНИАН

Процесс вакцинации от COVID-19 в Украине начнется 15 февраля 2021 года ‒ сразу после того, как страна получит первую партию вакцины. Дату назвал в украинском телеэфире заявил руководитель Министерства здравоохранения Максим Степанов.

"У нас ничего не меняется, мы начинаем вакцинацию ориентировочно с 15 февраля, то есть это будет через понедельник, исходя из тех данных, которые у нас есть на сегодняшний день по поставкам вакцин. Если в связи с теми или иными обстоятельствами будет меняться дата, условно говоря, не 15-е, а 16-е, то мы сразу будем уведомлять. Как только мы получим вакцину, мы сразу будем начинать процесс вакцинации, не будем терять времени", ‒ сказал чиновник.

По словам Степанова, в течение 4 февраля 2021 года стоит ожидать, что информация о контракте на поставку вакцины, которой будет обеспечена Украина в течение 2021 года. Однако руководитель Минздрава отказался говорить, вакцина какого производства и из какой страны поступит в Украину, сославшись на коммерческую тайну.

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