Степанов рассказал, сколько денег нужно на медицину в Украине

Максим Степанов / УНИАН

Руководство Минздрава требует, чтобы депутаты украинского парламента IX созыва приняли новый проект государственного бюджета, которые предусматривает финансирование медицины на уровне минимум 5% от внутреннего-валового продукта.

Об этом во время традиционного онлайн-брифинга заявил руководитель ведомства Максим Степанов. По его словам, с 1991 года в Украине медицина получала около 3-3,5% ВВП.

"Это не просто цифры, это хроническое недофинансирование. Операция, стоимость которой была 10 тысяч гривен, мы всегда финансировали ее на уровне 5 тысяч гривен в лучшем случае. И просто закрывали глаза. Сейчас мы видим все эти результаты, начиная от оснащения наших больниц и заканчивая нашими специалистами, которые каждый год едут за границу", ‒ сказал Степанов.

По словам чиновника, украинский Минздрав планирует увеличить финансирование на лечение людей, которые больны туберкулезом. Если в нынешнем году тариф установлен на уровне 20 тысяч гривен, то в следующем его планируют повысить на 40-60 тысяч гривен.

"Это не просто цифра взята с потолка, мы просчитали, сколько будет стоить лечение одного больного в туберкулезном диспансере, сколько будут стоить все лекарства, чтобы медицинский персонал получал достойную заработную плату", ‒ подытожил он.

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