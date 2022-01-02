Страна "уходит за Дон": в Украине четыре региона РФ назвали своими территориями

В Украине 4 региона РФ назвали своими территориями / КГГА

Кубань, а также части Белгородской, Воронежской и Ростовской областей, входящие в состав РФ, исторически являются украинскими землями.

Об этом написал публицист Сергей Грабовский в статье для газеты День.

При этом он прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что в составе Украины якобы находятся исторически российские территории.

"Если такая страна сто лет назад не существовала, то ее право на государственное самоопределение становится довольно призрачным, и президент [Украины Владимир] Зеленский — никто и звать его никак. Молчание официального Киева в глазах значительной части западного истеблишмента выглядит так, словно мы признаем хотя бы частичную правоту национального лидера России", — говорит украинский историк.

Грабовский сослался на документы и европейские карты 1918 года, по которым Украина уже существовала в XVIII веке, при этом Россия — нет.

Реклама

"Собственно, Кубань – это типичная "историческая украинская территория", как и Таганрог, как и восточная Слобожанщина, и Стародубщина", — пояснил публицист.

Грабовский добавил, что в состав Украины входят также "Стародуб, Новый Оскол, Белгород, Валуйки, Богучар", то есть страна "уходит за Дон".

Напомним, ранее в Раде создали межфракционное депутатское объединение "Кубань", которое займется возвращением в культурное поле украинских этнических территорий.

Инициаторы ставят целью разработку политики по возвращению в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев. В первую очередь - Кубани.

Читайте такжеВ Раде предложили вернуть Кубань Украине, в Госдуме закатили истерику

Справка: Кубань – исторический регион на Северном Кавказе, в долине реки Кубань и ее приток. С конца XIX века заселена украинцами, в частности, запорожскими казаками. В 1918 году была провозглашена Кубанская Народная Республика. Позднее было принято решение о присоединении Кубани на федеративных условиях к Украине.

Читайте еще: