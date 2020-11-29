Стрелков назвал боевиков Донбасса ширмой для армии РФ

Стрелков признал, что боевики на Донбассе — ширма для российской армии / Вконтакте Игорь Стрелков

Одиозный полковник ФСБ Игорь Стрелков, который возглавлял военный конфликт на Донбассе, признал, что силы боевиков в оккупированных частях Донецкой и Луганской области не могут держать оборону без участия России в войне.

"Стрелков совершенно открыто признал, что так называемые ополченцы ЛНР и ДНР не являются самостоятельной силой, абсолютно ни на что не способны без поддержки России и лишь играют роль ширмы для российских военных, которые действуют у них за спинами в случае обострения боевых действий", — сказано в видеозаписи, которую опубликовал в YouTube украинский журналист Денис Казанский.

По словам Стрелкова, существование так называемых ЛДНР в случае начала полномасштабного наступления украинской армии зависит только от того, придет ли в этот момент на помощь российская армия и в каких количествах.

"Корпуса народной милиции так называемой, фактически они играют роль завесы, прикрытия, они должны продержаться сколько-то время, пока за их спиной не развернутся настоящие силы", — говорит боевик.

Читайте также"ДНР" и "ЛНР" будут разгромлены: Стрелков оценил готовность Донбасса к блицкригу ВСУКазанский напомнил, что военный конфликт на Донбассе не затухает, поскольку боевиков до сих пор активно поддерживает Россия.

"Это прикрытие настолько слабо и малобоеспособно, что сыграть роль завесы в случае масштабной атаки противника оно просто не сможет. Оно будет сметено, сдуто просто, практически мгновенно", — говорит Стрелков о так называемом "ополчении" террористов.

Факт того, что в июле 2014 года российская армия помогала боевикам на Донбассе, признает и собеседник Стрелкова.

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