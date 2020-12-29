Субсидии-2021: в Минсоцполитики расписали, кому придется вернуть деньги

В Минсоцполитики расписали, кому придется вернуть деньги / УНИАН

В Украине обновили процесс возвращения льгот и субсидий, которые было ошибочно уплачены гражданам страны.

Об этом в эфире канала 1+1 заявила руководитель Министерства социальной политики Марина Лазебная. По ее словам, все украинцы, у которых в ходе проверки будут обнаружены нарушения, будут вынуждены вернуть деньги в государственный бюджет.

По словам Лазебной, всего запустят три программы верификации. При первой проверяют доходы тех, кто хочет оформить субсидию.

Если ее назначили, то проводится второй этап верификации ‒ сотрудники Минфина проверяют данные реестров на предмет крупных покупок и недвижимого имущества (более 50 тысяч гривен за один раз), а также неуплаты единого социального взноса за три месяца.

Во время третьего этапа, говорит чиновница, верификация проводится повторно – через три года.

"Есть случаи, когда человек неправомерно получил субсидию. Если человек не умышленно это сделал, потому что возникла какая-то ошибка, то ему снова могут назначить на следующий отопительный период субсидию. Это учтут и человек не будет возвращать денег. Если же это сделано умышленно, были скрытые доходы или имущественное положение, то тогда вернуть средства придется", ‒ подытожила Лазебная.

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