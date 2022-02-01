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Суд арестовал полковника Голубана: его подозревают в организации массовых беспорядков

1 февраля 2022, 20:00
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Он арестован на 60 суток без права внесения залога.

Голубана арестовали на 60 суток / УНИАН

Печерский суд Киева арестовал предполагаемого организатора массовых беспорядков в столице, экс-полковника полиции Юрия Голубана. Также под стражу заключен его помощник Алексаандр Иванов.

Как пишет УНИАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах, они оба арестованы на 60 суток. Причем без права внесения залога.

Собеседник УНИАН уточнил, что помощником Голубана является бывший патрульный Александр Иванов.

По данным следствия, они якобы готовили массовые беспорядки и жестокие стычки с полицией под Офисом президента 31 января и собирали "массовку" в количестве 3500 человек, а также еще 1200 человек для участия в столкновениях. Также правоохранители отметили, что цель мероприятия – дестабилизация ситуации в Украине.

Между тем, издание Ґрати пишет, что Голубан отверг все выдвинутые против себя обвинения и утверждает, что полицейские его провоцировали, хотя сам он на них не реагировал. Также он рассказал, что митинг планировала организация "Традиция и порядок", цель которой была напомнить президенту об обещаниях.

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На данный момент подозреваемым сообщили подозрение в покушении на организацию массовых беспорядков (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 294 УК Украины). Им грозит до восьми лет тюрьмы.

Напомним, ранее полицейские задержали группу лиц, которые планировали организовать массовые беспорядки на территории Украины.

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