Массовые беспорядки в Украине: Нацполиция задержала организаторов "бунта"

Министр внутренних дел Денис Монастырский и глава Нацполиции Игорь Клименко раскроют детали резонансного задержания.
Полицейские задержали группу лиц, которые планировали организовать массовые беспорядки на территории Украины.
Как сообщает пресс-служба Национальной полиция Украины, 31 января состоится брифинг с участием министра внутренних дел и главы Нацполиции, где раскроются подробности задержания.
Подчеркивается, что по этому поводу в понедельник состоится брифинг министра внутренних дел Дениса Монастырского и главы Нацполиции Игоря Клименко.
Обратим внимание, что других деталей дела правоохранители не уточнили.
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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть звуковая информация о том, представители из Украины обсуждают с представителями России участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине, который запланирован на 1 декабря.
Зеленский не захотел рассказывать, чьи именно голоса звучат на этой записи, в то же время он уточнил, что среди них нет голосов самого Рината Ахметова или его бизнес-партнера Вадима Новинского.
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