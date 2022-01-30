Массовые беспорядки в Украине: Нацполиция задержала организаторов "бунта"

В полиции отчитались о задержании организаторов беспорядков / УНИАН

Полицейские задержали группу лиц, которые планировали организовать массовые беспорядки на территории Украины.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиция Украины, 31 января состоится брифинг с участием министра внутренних дел и главы Нацполиции, где раскроются подробности задержания.

Подчеркивается, что по этому поводу в понедельник состоится брифинг министра внутренних дел Дениса Монастырского и главы Нацполиции Игоря Клименко.

Обратим внимание, что других деталей дела правоохранители не уточнили.

Читайте такжеЗеленский объяснил, почему 1 декабря не состоялся государственный переворот

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть звуковая информация о том, представители из Украины обсуждают с представителями России участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине, который запланирован на 1 декабря.

Зеленский не захотел рассказывать, чьи именно голоса звучат на этой записи, в то же время он уточнил, что среди них нет голосов самого Рината Ахметова или его бизнес-партнера Вадима Новинского.

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