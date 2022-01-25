Стычки на акции ФОПов под Радой: в полиции рассказали о пострадавших

На требования сотрудников полиции протестующие не реагировали, что вынудило силовиков применить спецсредства.
Во вторник, 25 января, во время акции протеста ФОПов под Радой состоялись стычки, во время которых пострадало более 20 человек, в том числе и копы.
По данным фактам возбуждены уголовные дела, пишет отдел коммуникации полиции Киева.
"В результате действий митингующих 18 полицейских и 3 участников акции получили телесные повреждения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.
В полиции отметили, что в ходе акции между митингующими и правоохранителями возникли стычки из-за того, что активные участники вели себя агрессивно, пытались прорвать оцепление и ворваться в Раду. На требования сотрудников полиции протестующие не реагировали, что вынудило силовиков применить спецсредства.
Участников акции, которые отказывались выполнять требования правоохранителей и совершали противоправные действия, задержаны и доставлены в Печерское управление.
В полиции опровергли сообщения в интернете о смерти одного из участников акции. "Информация не соответствует действительности. Сообщаем, что мужчине, которому стало плохо, полицейские оказали первую медицинскую помощь", - уточнили в отделе.
По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям Уголовного кодекса:
- ч. 4 ст. 296 (хулиганство)
- ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).