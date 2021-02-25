Суд дал два года активистке Femen за поджог трамвая Roshen

Суд установил, что активистка движения Femen совершила в Виннице поджог как нарушение общественного порядка с особым цинизмом и особой дерзостью.
Винницкий суд приговорил активистку движения Femen Алису (псевдоним ‒ Огонек) Виноградову к двум годам ограничения свободы и уплате штрафа в 50 тысяч гривен за поджог трамвая возле фирменного магазина Roshen в 2017-м. Об этом сообщает портал Страна.
Суд установил, что нарушение общественного порядка Виноградовой было совершено исходя из "мотивов явного неуважения к обществу, которое сопровождалось особой дерзостью и исключительным цинизмом".
Согласно приговору, в сумму штрафа включена оценочная стоимость самого трамвая (около 35 тысяч гривен) и затраты на экспертизу (15 тысяч гривен).
У Виноградовой есть 30 суток для опротестования приговора путем апелляции.
"Весна пришла. Посадят всех, кроме тех, кого обещали. А бывший президент ‒ олигарх Порошенко, конечно, потерял свое влияние в Украине, но сохранил его на суды в своей маленькой латифундии ‒ городе Виннице. Мы опротестуем преступное решение рошеновского суда", ‒ заявила активистка.
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Напомним, ранее сообщалось:
- В 2018 году активистка женского движения Femen Алиса Виноградова разделавась перед гостями Венской оперы, которые пришли на бал. Оголялась она, по ее словам, чтобы продемонстрировать протест против участия в мероприятии тогдашнего президента Украины Петра Порошенко.
- На голом теле девушки на английском в матерной форме было требование к Порошенко "убираться".
- До того, в 2017 году, Алиса Виноградова обнажалась во время рождественской мессы Папы Римского Франциска в Ватикане.