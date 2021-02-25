Суд дал два года активистке Femen за поджог трамвая Roshen

Суд дал два года активистке Femen за поджог / facebook.com/femenukraine

Винницкий суд приговорил активистку движения Femen Алису (псевдоним ‒ Огонек) Виноградову к двум годам ограничения свободы и уплате штрафа в 50 тысяч гривен за поджог трамвая возле фирменного магазина Roshen в 2017-м. Об этом сообщает портал Страна.

Суд установил, что нарушение общественного порядка Виноградовой было совершено исходя из "мотивов явного неуважения к обществу, которое сопровождалось особой дерзостью и исключительным цинизмом".

Согласно приговору, в сумму штрафа включена оценочная стоимость самого трамвая (около 35 тысяч гривен) и затраты на экспертизу (15 тысяч гривен).

У Виноградовой есть 30 суток для опротестования приговора путем апелляции.

"Весна пришла. Посадят всех, кроме тех, кого обещали. А бывший президент ‒ олигарх Порошенко, конечно, потерял свое влияние в Украине, но сохранил его на суды в своей маленькой латифундии ‒ городе Виннице. Мы опротестуем преступное решение рошеновского суда", ‒ заявила активистка.

Алиса Виноградова / Винбазар

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