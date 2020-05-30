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За суррогатными младенцами в Украину из Аргентины прилетели родители

30 мая 2020, 12:37

Перед первой встречей с детьми родителей разделяют только несколько недель обсервации.

Родители 11 младенцев прибыли в Украину / скриншот из видео Ирины Стороженко в Фейсбуке

Родители 11 малышей, которые сейчас находятся в гостинице Венеция, наконец смогли прилететь за ними в Украину.

Чартер с двумя десятками аргентинцев в два ночи приземлился в аэропорту Борисполь.

"Они плачут, хлопают и кричат на украинском ​​Дякуємо! всем, кто приближал эту самую важнейшую в их жизни встречу", - пишет в соцсети Фейсбук журналист Ирина Стороженко.

По информации, теперь перед первой встречей с детьми родителей разделяют только несколько недель обсервации.

В Борисполе будущих родителей лично встретил посол Аргентины, чтобы засвидетельствовать поддержку и содействие в дальнейшем оформлении гражданства младенцев.

Как известно, ранее в Украине вспыхнул скандал ‒ после того, как стали известно ‒ в Киеве в отеле Венеция оказались 46 младенцев. Их родили украинские женщины-суррогатные матери для иностранцев. Однако, поскольку границы закрыты по причине коронавирусной пандемии, младенцев не могут забрать из Украины.

Читайте такжеИз-за мам страдают младенцы: что не так с суррогатным материнством в УкраинеНапомним, ранее в МИД заявили, что граждане иностранных государств, которые воспользовались услугами украинок-суррогатных матерей, могут забрать новорожденных детей из Украины ‒ с неукоснительным соблюдением установленных Кабмином правил.

"Для этого иностранное посольство должно направить соответствующий запрос в МИД Украины. Это касается, в том числе, приезда иностранных граждан для решения вопросов, связанных с возвращением своих детей в страну постоянного проживания", ‒ заявили в ведомстве.

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