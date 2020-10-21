На карантине украинцы в шесть раз чаще женятся, чем разводятся

Украинцы на карантине стали чаще женится / УНИАН

Карантин в Украине внес свои коррективы в работу ЗАГСов. По новым данным Министерства юстиции, украинцы во время карантина из-за коронавируса, женились в шесть раз чаще, чем расторгали браки.

Как сообщает пресс-служба Минюста в Facebook, статистика касается периода с 12-го марта по 10-е октября нынешнего года. За это время официально поженились 107 069 пар. Тем временем холостяцкий титул решили вернуть в 16 475 случаях.

Как ранее сообщали в министерстве, во время карантина церемонии для молодоженов решили не проводить.

Бракосочетание перешло в онлайн: документы принимают в электронной форме без первичного посещения соответствующих учреждений.​

Также во время карантина в Украине запрещено проводить многолюдные свадьбы. По словам министра Максима Степанова, "проводить свадьбу на 50 человек невозможно согласно установленным на сегодня правилам. Эти меры возможны исключительно до 10 человек".

Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред: