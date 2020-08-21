"COVID-19 – зараза": Зеленский рассказал о болезни сына

Владимир Зеленский сообщил, что его сын победил коронавирус / УНИАН

Президент Владимир Зеленский заявил, что его сын переболел китайским коронавирусом COVID-19.

Украинский лидер на брифинге сказал, что его сын и жена Елена Зеленская вместе лечились от коронавируса.

По словам главы государства, "этот COVID-19, это зараза".

"...Заболела моя жена и сын, кстати, тоже. И они вместе лечились в больнице", – поделился президент.

Напомним, 12 июня стало известно, что Елена Зеленская подхватила коронавирус. Жена Владимира Зеленского утверждала, что находилась на амбулаторном лечении и была изолирована от других членов семьи. Позже стало известно, что жена президента выздоровела.