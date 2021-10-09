"Такси" в морг уже ждет: львовянин рассказал об условиях лечения в COVID-больнице

Львовянин рассказал об ужасах, которые видел в больнице, где лечат зараженных коронавирусом / Фото ua.depositphotos.com

Житель Львова Роман Левчик 13 дней провел в клинической больнице скорой помощи вместе со своим отцом, который заразился коронавирусом. В соцсети он рассказал о том, что видел своими глазами - как протекает тяжелая форма COVID-19 и что происходит с жертвами болезни.

Роман сообщил ТСН, что его отца госпитализировали с коронавирусом 25 сентября. Мужчина был в критическом состоянии.

"Отец сам не мог есть и передвигаться. Я там был, потому что нужен был уход. Скорее всего, если бы я там с ним не был, то он оттуда бы и не вернулся", - отметил львовянин.

Левчик рассказал о соседе по палате по имени Сергей. Он оптимистично смотрел в будущее. Однако уже на следующий день начал задыхаться.

"Его сердце остановилось в страшных муках. За две минуты до смерти рентгеновский снимок показал, что у Сергея практически не осталось легких", – рассказал Роман.

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Койка пациента, который стал жертвой коронавируса / instagram.com/roman.levchyk

По словам мужчины, когда человек умирает от COVID-19, его закрывают клеенкой, а потом увозят в морг на старом малотоннажном грузовике.

instagram.com/roman.levchyk

Левчик показал в "сториз" своего аккаунта Instagram фото вещей покойника, родственники не успели их забрать из больницы. Вещи оставили на инвалидной коляске на улице, потому что в больнице не хватало мест для новых пациентов.

instagram.com/roman.levchyk

Роман также рассказал об инциденте, когда пациенты чуть не погибли от удушья. Дело в том, что ночью 80-летний мужчина упал с больничной койки и пополз к двери. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, система подачи кислорода оборвалась. Лишь оперативная реакция дежурного персонала спасла от трагедии.

Сейчас отца Романа выписали, но впереди его ожидает сложная реабилитация. За все время пребывания в медучреждении семья потратила более 35 тысяч гривен.

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Как сообщал Главред, в Мелитополе Запорожской области – критическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Ковидный госпиталь работает уже в четырех зданиях. Больные лежат даже в коридоре, всем нужен кислород.

С 7 октября в Мелитополе усилили карантинные запреты. В частности, в общественный транспорт не будут пускать граждан без сертификатов о вакцинации от COVID-19 или отрицательного результата тестирования. Кроме того, перевозки будут осуществлять по сокращенному графику только в определенное время.