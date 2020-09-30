"Танцы на могиле воинов АТО": на Черниговщине "отличились" девочки-подростки

На Черниговщине подростки устроили "танцы на могиле" / Скриншот

В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как в Черниговской области девочки-подростки "танцевали на могиле".

Девочки устроили танцы на "могиле" в Талалаевке, говорится в Telegram-канале Анонимно Чернигов.

Школьницы – две 16 летние и две 13-летние девочки – совершили хулиганские действия возле мемориала воинам, погибшим на Донбассе в ходе антитеррористической операции, говорится на странице в Facebook Полиции Черниговской области.

В полиции добавили, что на 16-летних девочек составили админпротоколы по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).

Еще две девочки не достигли возраста, после которого могут быть наказаны, поэтому ответственность за них несут родители – на них составили админпротоколы по ст. 184 КУоАП – невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей.

Позже девочки записали видеообращение, в котором извинились за танец возле мемориала воинам АТО, обращение было опубликовано на YouTube-канале ПіК:Події і Коментарі.

"…Мы просим извинения за то, что не обернулись, не вспомнили, не задумались и своими поступками обидели вас, дорогие украинцы…", – сказали девочки.