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Taurus Украине придется ждать долго: эксперт указал на важный нюанс

Яна Ставская
18 марта 2024, 01:20
Одна вещь замедляет быструю поставку и эксплуатацию этих ракет.
Taurus Украине придется ждать долго: эксперт указал на важный нюанс
Шольц медлит с передачей Украине Taurus / Коллаж: Главред: фото: Офис президента, wikimedia.org

Украине обязательно передадут ракеты Taurus, но не в ближайшее время, считает военный эксперт, глава украинского Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

"Здесь уже дело за международными договоренностями. Я убежден, что "Таурусы" тоже у нас будут, так же, как и все остальное немецкое оружие. Вопрос в том, когда именно и в каком объеме", - сказал он в интервью Главреду.

По его словам, даже если решение о передаче приняли бы уже завтра, то "нужно еще время, чтобы это решение можно было внедрить технологически".

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Кто такой Сергей Кузан

Сергей Васильевич Кузан (род. 16 мая 1984, город Прилуки Черниговская область) - украинский общественный и политический деятель, волонтер в помощь украинским военным, председатель "Молодежного националистического конгресса"(2011-2015), один из основателей и координаторов, заместитель Председателя Провода всеукраинской сети "Свободные Люди", один из координаторов инициативы "Выключи Российское", пишет Википедия.

"Нужна инженерная база, потому что "Таурус" - это крылатая ракета именно воздушного базирования. Также нужна и подготовка нашей летной инфраструктуры – пилотов, операторов, инженеров и самолетов, которые были бы готовы осуществлять программирование на земле с последующим пуском в небе", - объяснил Кузан.

Поэтому эксперт считает, что в ближайшее время Украина не может рассчитывать на "Таурусы" в небе Крымского полуострова, но "такое решение все-таки будет".

Ракета Taurus
Основные характеристики ракет Taurus / Инфографика: Главред

Передача Taurus Украине

12 марта канцлер Германии Олаф Шольц еще раз отказался передавать Украине ракеты Taurus в рамках военной помощи. По его словам, использование этого типа вооружения является "неоправданным".

Это произошло после публикации Кремлем перехваченного телефонного разговора немецких офицеров, в котором обсуждались возможные поставки ракет Taurus Украине и нанесение удара по Крымскому мосту.

Исследователь войны сэр Лоуренс Фридман согласился, что Германия не дает Украине Taurus из-за воспоминаний о хороших экономических отношениях с Россией в прошлом и ожидания первого шага со стороны США. В частности, Берлин ждет, что Штаты, как было с танками, первыми дадут Украине дальнобойные ATACMS, после чего уже будет ход немцев.

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новости Германии Олаф Шольц Ракеты Taurus Сергей Кузан
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