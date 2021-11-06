"Тела вырезали из авто": выяснились подробности кровавой аварии на Николаевщине

Подробности жуткой аварии в Николаевской области

В страшной аварии в Николаевской области погибло двое детей в возрасте трех и пяти лет. Еще трое малышей из этой семьи и их мать – в больнице.

ДТП произошло сегодня ночью на дороге Херсон – Николаев. В Жигули с многодетной семьей врезалась другое авто, говорится в сюжете ТСН.

Рузанна Маультеле в одно мгновение потеряла детей и мужа. Кроме того, женщина беременна.

Обе легковушки ехали в направлении Николаева. Chevrolet догнал ВАЗ. Удар был такой силы, что Жигули выбросило на обочину. Машина полетела в кювет, опрокинулась, ее смяло как жестянку. Водитель и две его дочери погибли на месте. Им было 3 и 5 лет. Жена еще с тремя детьми выжила. Они с травмами разной тяжести, но угрозы для жизни нет.

Детям 7, 6 и 1 год. Мать рассказывает – они сами из Мариуполя. Ехали на 40 дней похорон ее отца в Одессу. Мужчина, уверяет, вел машину спокойно, никуда не торопился. Женщина как раз кормила самого маленького сына. Вдруг – со стороны водителя произошел удар.

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Мать сама вытаскивала из искореженного автомобиля дочерей. Двух старших достала, мужчина, и две сидевшие за ним младшие, погибли на месте.

Их тела из металла вырезали спасатели. В Chevrolet был только водитель. Рузанна говорит – видела его.

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"Он подошел весь в крови. Когда собрались люди, он начал говорить, что мы стояли без света. Без ничего. Но мы не стояли, мы ехали потихоньку. Мой муж не был пьян", – рассказывает она.

Водителю 37. Почему он врезался в ВАЗ – полиции пока не объяснил.

"Водитель Chevrolet на данный момент отказался от дачи показаний, также отказался от проведения медицинского освидетельствования. Будут проведены процессуальные действия по забору образцов", — отметили правоохранители.

Мужчину задержали. Открыли уголовное производство. Впрочем, кто виноват в аварии – в полиции пока не называют. Ответ, каким образом произошло столкновение – либо Chevrolet не заметил ВАЗ и влетел в него, либо ВАЗ менял полосу и выехал под попутчика, или вообще стоял – должна дать экспертиза.

Ранее Главред писал о том, что жуткая автомобильная авария произошла около двух часов ночи субботы, 6 ноября, на трассе М-14 вблизи села Шевченково под Николаевом – там столкнулись две легковушки Chevrolet Lacetti и ВАЗ-2101. В результате очень сильного удара в ДТП погибли три человека, еще четырех травмированных госпитализировали в больницу.

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