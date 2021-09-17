Тело обнаружили в уборной: в Харькове нашли застреленным известного бизнесмена

По предварительной информации, мужчина застрелился в туалете ресторана "Чили".
В Харькове покончил с собой бизнесмен Олег Привалов. Ранее у предпринимателя был конфликт с владелицей помещения, в котором расположен его ресторан.
По предварительной информации, мужчина застрелился в туалете ресторана "Чили" на проспекте Независимости, пишет "newsroom".
"Тело мужчины обнаружили в уборной заведения. Сейчас все обстоятельства случившегося выясняют правоохранители", — говорится в сообщении.
Ранее в СМИ сообщали о конфликте бизнесмена с арендодательницей. Причиной стала якобы задолженность Привалова за аренду помещения, в котором находится ресторан "Bono", писал "Объектив".
Читайте такжеИзбили и оставили умирать: в Конотопе посреди улице нашли мертвым мужчинуРанее мы писали, что в Одессе в расположении отдельной авиационной эскадрильи нашли мертвым офицера Государственной пограничной службы. Майор 1980 года рождения выстрелил в себя из табельного оружия прямо в служебном кабинете.
Также сообщалось, в поселке Новоивницкое в квартире были найдены мертвыми трое военнослужащих-контрактников. По данным правоохранителей, во время поверхностного осмотра на телах военных не найдены повреждения.