Тело обнаружили в уборной: в Харькове нашли застреленным известного бизнесмена

Все обстоятельства случившегося выясняют правоохранители / gx.net.ua

В Харькове покончил с собой бизнесмен Олег Привалов. Ранее у предпринимателя был конфликт с владелицей помещения, в котором расположен его ресторан.

По предварительной информации, мужчина застрелился в туалете ресторана "Чили" на проспекте Независимости, пишет "newsroom".

"Тело мужчины обнаружили в уборной заведения. Сейчас все обстоятельства случившегося выясняют правоохранители", — говорится в сообщении.

Ранее в СМИ сообщали о конфликте бизнесмена с арендодательницей. Причиной стала якобы задолженность Привалова за аренду помещения, в котором находится ресторан "Bono", писал " Объектив ".

Читайте такжеИзбили и оставили умирать: в Конотопе посреди улице нашли мертвым мужчинуРанее мы писали, что в Одессе в расположении отдельной авиационной эскадрильи нашли мертвым офицера Государственной пограничной службы. Майор 1980 года рождения выстрелил в себя из табельного оружия прямо в служебном кабинете.

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Также сообщалось, в поселке Новоивницкое в квартире были найдены мертвыми трое военнослужащих-контрактников. По данным правоохранителей, во время поверхностного осмотра на телах военных не найдены повреждения.