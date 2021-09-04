Криминальная драма в Днепре: мужчина ограбил двух девушек, закрылся в квартире и застрелился

В Днепре мужчина ограбил гостей и застрелился / Днепр Оперативный

На левом берегу Днепра в одном из многоквартирных домов на улице Софьи Ковалевской разыгралась криминальная драма. Мужчина пригласил в гости малознакомых девушек, ограбил их и после этого застрелился.

По неофициальной информации, мужчина привез к себе домой двух девушек, с которыми познакомился на улице, и начал распивать с ними алкогольные напитки. Неожиданно мужчина достал обрез ружья, и, угрожая им, отобрал у девушек 5 тысяч гривен и мобильный телефон, передает Днепр Оперативный.

Пострадавшие обратились в полицию. Когда стражи порядка прибыли на место, мужчина не открыл им двери. Через некоторое время за дверью квартиры прозвучал выстрел. Как впоследствии выяснилось, хозяин покончил с собой, выстрелив в себя из обреза.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Читайте также"Замертво упал, потом - кома": в Днепре 15-летнего школьника свалил инсульт

Ранее сообщалось, что в Днепре мужчина с баллончиком ограбил собственную жену. Женщина на действия мужа пожаловалась полицейским, которые вскоре задержали его. По неподтвержденной информации, "ополоумил" мужчина из-за ревности, а прожила пара вместе всего ничего – 2 месяца.

Также мы писали, что в Днепре женщина удивила жителей района необычным домашним любимцем, двухметровым удавом. Домашний любимец по имени Семик спокойно сидел на лавочке, удобно расположившись и наблюдая за прохожими.