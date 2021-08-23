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Температура тела в 24°С и полная остановка кровообращения: украинке провели уникальную операцию

23 августа 2021, 08:51
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В Хмельницком врачи удалили пациентке злокачественную опухоль, которая из почки добралась до сердца. Таких операций в Украине выполняется ежегодно не более 10.

Пациентка чувствует себя хорошо, ее выписали из больницы / hossc.org

В Хмельницком областном сердечно-сосудистом центре женщине провели сложную операцию по удалению злокачественной опухоли. Для этого украинке снизили температуру до 24°С и остановили кровообращение. Подобных операций в Украине выполняется ежегодно не более десяти.

У пациентки диагностировали злокачественное новообразование правой почки с метастазами в правый надпочечник и распространением опухолевого процесса на нижнюю полую вену и правое предсердие, сообщили в Хмельницком областном сердечно-сосудистом центре.

Там отметили, что патология, когда злокачественная опухоль из почки добирается до сердца, принадлежит к редким и крайне тяжелым. При проведении операции по удалению таких опухолей есть огромный риск возникновения кровотечений. Кроме того, в любой момент частица опухоли может оборваться, долететь до сердца, легких и вызвать массивную легочную тромбоэмболию.

Бригада врачей должна была удалить опухоль из очага и путей ее распространения — прооперировать почку, надпочечник, нижнюю полую вену и сердце одновременно.

Операция длилась около шести часов / hossc.org

Операция длилась в течение шести часов. Медикам удалось успешно удалить опухоль, длиной 10 см и восстановить кровоснабжение. Пациентка чувствует себя хорошо, ее выписали из больницы.

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Справка. Тромбоэмболия — острая закупорка кровеносного сосуда тромбом, который отрывается от места своего образования (на стенке сердца, сосуда) и попадает в циркулирующую кровь, передает Википедия. В результате тромбоэмболии кровоток в сосуде прекращается, возникает ишемия ткани в бассейне окклюзированного сосуда, часто завершающаяся ишемическим инфарктом.

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Как сообщал Главред, во Львове уникальную операцию сделали 6-летнему мальчику. После того как ребенка сбил автомобиль, он получил многочисленные травмы и был в реанимации на аппарате ИВЛ. Детальнее об операции, которую назвали "библейской", смотрите в сюжете ТСН:

Медики клинической больницы скорой медицинской помощи Львова спасли жизнь ребенку, удалив кисту селезенки. Операцию они провели с помощью робота-хирурга Da Vinci.

Пациенткой стала 14-летняя девочка, родители которой неоднократно обращались к врачам за помощью. Она страдала от сильной боли в области левого подреберья. Однако установить диагноз подростку удалось только спустя три года бесконечных исследований и наблюдений. Оказалось, что страдала школьница из-за 10-сантиметровой кисты на воротах селезенки.

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