Температура тела в 24°С и полная остановка кровообращения: украинке провели уникальную операцию

Пациентка чувствует себя хорошо, ее выписали из больницы / hossc.org

В Хмельницком областном сердечно-сосудистом центре женщине провели сложную операцию по удалению злокачественной опухоли. Для этого украинке снизили температуру до 24°С и остановили кровообращение. Подобных операций в Украине выполняется ежегодно не более десяти.

У пациентки диагностировали злокачественное новообразование правой почки с метастазами в правый надпочечник и распространением опухолевого процесса на нижнюю полую вену и правое предсердие, сообщили в Хмельницком областном сердечно-сосудистом центре.

Там отметили, что патология, когда злокачественная опухоль из почки добирается до сердца, принадлежит к редким и крайне тяжелым. При проведении операции по удалению таких опухолей есть огромный риск возникновения кровотечений. Кроме того, в любой момент частица опухоли может оборваться, долететь до сердца, легких и вызвать массивную легочную тромбоэмболию.

Бригада врачей должна была удалить опухоль из очага и путей ее распространения — прооперировать почку, надпочечник, нижнюю полую вену и сердце одновременно.

Операция длилась около шести часов / hossc.org

Операция длилась в течение шести часов. Медикам удалось успешно удалить опухоль, длиной 10 см и восстановить кровоснабжение. Пациентка чувствует себя хорошо, ее выписали из больницы.

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Справка. Тромбоэмболия — острая закупорка кровеносного сосуда тромбом, который отрывается от места своего образования (на стенке сердца, сосуда) и попадает в циркулирующую кровь, передает Википедия. В результате тромбоэмболии кровоток в сосуде прекращается, возникает ишемия ткани в бассейне окклюзированного сосуда, часто завершающаяся ишемическим инфарктом.

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