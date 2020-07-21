УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Луцке стреляли в офис, в котором Аваков ведет переговоры с террористом

Офис полиции находится неподалеку Театральной площади, где припаркован захваченный террористом автобус.

21 июля 2020, 15:32
Аваков
Аваков ведет переговоры с террористом / Фото: mvs.gov.ua

Во вторник, 21 июля, в помещение полиции, где министр внутренних дел Арсен Аваков проводит совещание относительно переговоров с луцким террористом, стреляли. Ранее Аваков прилетел в город, чтобы координировать работу силовиков.

Об этом сообщает местное издание "Волынь".

Как сообщила начальник сектора коммуникации полиции Волынской области Ольга Бузулук, сейчас идет совещание в Главном управлении Нацполиции в Луцке. При этом в офис полиции стреляли.

"В офис полиции стреляли. На втором этаже пробито окно", - говорится в сообщении издания.

Офис полиции находится неподалеку Театральной площади, где припаркован захваченный террористом автобус.

Окно офиса, в котором находится Аваков / volyn.com.ua

Читайте такжеАваков лично вступил в переговоры с луцким террористомНапомним, утром 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами - у него есть оружие и взрывчатка. Об этом сообщили в полиции. Чуть позже отдел коммуникации полиции Волынской области на странице в Фейсбуке уточнил, что количество заложников – около 20 человек.

Спустя некоторое время захвативший автобус с пассажирами в Луцке, выдвинул требования. Мужчина хочет, чтобы министры и олигархи Украины, включая Коломойского, Ахметова, Авакова, Порошенко, Пинчука и прочих, а также главы СБУ, судов, церквей выложили в YouTube видео, где признают себя "террористами в законе".

Арсен Аваков захват заложников теракт в Луцке Максим Плохой Максим Кривош
Сейчас вы просматриваете новость «В Луцке стреляли в офис, в котором Аваков ведет переговоры с террористом». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

16:00
В центре Луцка прозвучало несколько взрывов
15:55
Захват заложников в Луцке - онлайн Видео
15:32
В Луцке стреляли в офис, в котором Аваков ведет переговоры с террористом Видео
15:30
Медики назвали напиток, защищающий от рака
15:15
Танці з зірками 2020 - Тарас Цимбалюк стал четвертым участником шоу Видео
15:04
Луцкий террорист Максим Плохой: что о нем известно
15:01
Ударит антициклон: синоптик рассказала, какой погоды ждать украинцам
14:48
Открылся кастинг на 5 сезон проекта Від пацанки до панянки
14:38
Под Радой на нардепа напали с зеленкой Видео
14:38
Аваков лично вступил в переговоры с луцким террористом Видео
14:17
Новый рейтинг партий: социологи выяснили, за кого готовы голосовать украинцы
14:15
Солист Ляписа и Brutto Сергей Михалок стал отцом четвертый раз
14:13
Бронхит: симптомы, причины и факторы риска
14:01
У метро "Минская" в Киеве прогремел взрыв Видео
13:49
Геращенко рассказал о судимостях террориста из Луцка Видео
13:47
Украинская топ-модель топлес показала грудь и взорвала сеть
13:32
Луцкий террорист написал книгу о своей жизни в тюрьме Видео
13:30
Гороскоп всех знаков Зодиака на 22 июля: лживые обещания и влияние темных сил
13:29
"У меня тут дети и беременные! Не только автобус взорву": появилась переписка с террористом из Луцка Видео
13:05
Киев и популярный курорт вырвались из лап карантина Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять