В Луцке стреляли в офис, в котором Аваков ведет переговоры с террористом

Аваков ведет переговоры с террористом / Фото: mvs.gov.ua

Во вторник, 21 июля, в помещение полиции, где министр внутренних дел Арсен Аваков проводит совещание относительно переговоров с луцким террористом, стреляли. Ранее Аваков прилетел в город, чтобы координировать работу силовиков.

Об этом сообщает местное издание "Волынь".

Как сообщила начальник сектора коммуникации полиции Волынской области Ольга Бузулук, сейчас идет совещание в Главном управлении Нацполиции в Луцке. При этом в офис полиции стреляли.

"В офис полиции стреляли. На втором этаже пробито окно", - говорится в сообщении издания.

Офис полиции находится неподалеку Театральной площади, где припаркован захваченный террористом автобус.

Окно офиса, в котором находится Аваков / volyn.com.ua

Читайте такжеАваков лично вступил в переговоры с луцким террористомНапомним, утром 21 июля в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с пассажирами - у него есть оружие и взрывчатка. Об этом сообщили в полиции. Чуть позже отдел коммуникации полиции Волынской области на странице в Фейсбуке уточнил, что количество заложников – около 20 человек.

Спустя некоторое время захвативший автобус с пассажирами в Луцке, выдвинул требования. Мужчина хочет, чтобы министры и олигархи Украины, включая Коломойского, Ахметова, Авакова, Порошенко, Пинчука и прочих, а также главы СБУ, судов, церквей выложили в YouTube видео, где признают себя "террористами в законе".