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"Террористы оставили смертельные ловушки": Зеленский пообещал, что Россия ответит за минный террор

8 декабря 2022, 23:40
Глава государства подчеркнул, что это та форма российского террора, которой придется еще годами противодействовать.
'Террористы оставили смертельные ловушки': Зеленский пообещал, что Россия ответит за минный террор
Зеленский подчеркнул, что минный террор будет одним из пунктов обвинения России / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что минный террор будет среди пунктов обвинения против России за ее агрессию. Об этом украинский гарант сказал во время своего традиционного вечернего видеообращения.

"Я уверен: это будет среди пунктов обвинения против России за агрессию – именно минный террор. Который даже еще более жестокий и более подлый, чем ракетный, ибо нет такой противоминной системы, которая могла бы уничтожить хотя бы часть угрозы, как это делает наша ПВО", - сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что это та форма российского террора, которой придется еще годами противодействовать.

Он отметил, что российские террористы сознательно пытаются оставить после себя как можно больше смертельных ловушек: закопанных "фугасов", растяжек, заминированных зданий, машин и инфраструктуры. Речь идет о более 170 тысяч квадратных километров опасной территории.

Гибель полицейских на каскаде российских мин

В среду, 7 декабря, в Херсонской области на каскаде вражеских мин подорвались начальник Главного управления Нацполиции в Черкасской области Михаил Куратченко, взрывотехник Игорь Мельник, кинолог Сергей Ненада и помощник дежурного СРПП Уманского райуправления полиции Вадим Перижок.

Кроме того, еще четверо полицейских получили ранения. Сейчас за их жизни борются врачи.

Как отметил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, Михаил Куратченко на Херсонщине лично руководил сводным отрядом полиции Черкасской области. Это был "эффективный управленец, волевой и смелый полицейский, который всегда следовал Присяге".

Игорь Мельник, Сергей Ненада и Вадим Перижок – преданные полицейские, верные своим семьям, службе и Украине.

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