Тихановская попросила о встрече с руководством Украины и сказала, чей Крым

Светлана Тихановская / Reuters

Лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о том, что надеется на скорую встречу с руководством Украины.

В обращении, опубликованном на ее официальном сайте, она сообщила о том, что провела онлайн-встречу с народными депутатами из Рады, членами межфракционной группы За демократическую Беларусь.

Белорусская оппозиционерка отметила, что Александр Лукашенко вверг страну в кризис и ставит под угрозу суверенитет идеей интеграции с Россией, а торговля с Украиной развивалась исходя из соображений сиюминутной выгоды.

"Я уверена, что Беларусь и Украина способны на большее. Сотрудничество между нашими странами будет плодотворным и долгосрочным, если оно станет для нас ценностью и приоритетом", - подчеркнула она.

Экс-кандидат в президенты Беларуси также выразила поддержку территориальной целостности Украины и заявила, что Крым является частью Украины: "Крым по закону является частью Украины, однако уже несколько лет де-факто контролируется Россией".

"Мы просим вас поддержать независимую демократическую Беларусь, призываем Украину поддержать нас в ОБСЕ, ПАСЕ, ООН, а также на других международных площадках. И надеемся, что в скором времени мы сможем встретиться с руководством Украины и обсудить соседское будущее наших стран", - добавила Тихановская.

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