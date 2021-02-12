Тихановская попросила о встрече с руководством Украины и сказала, чей Крым

Светлана Тихановская выразила поддержку территориальной целостности Украины.
Лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о том, что надеется на скорую встречу с руководством Украины.
В обращении, опубликованном на ее официальном сайте, она сообщила о том, что провела онлайн-встречу с народными депутатами из Рады, членами межфракционной группы За демократическую Беларусь.
Белорусская оппозиционерка отметила, что Александр Лукашенко вверг страну в кризис и ставит под угрозу суверенитет идеей интеграции с Россией, а торговля с Украиной развивалась исходя из соображений сиюминутной выгоды.
"Я уверена, что Беларусь и Украина способны на большее. Сотрудничество между нашими странами будет плодотворным и долгосрочным, если оно станет для нас ценностью и приоритетом", - подчеркнула она.
Экс-кандидат в президенты Беларуси также выразила поддержку территориальной целостности Украины и заявила, что Крым является частью Украины: "Крым по закону является частью Украины, однако уже несколько лет де-факто контролируется Россией".
"Мы просим вас поддержать независимую демократическую Беларусь, призываем Украину поддержать нас в ОБСЕ, ПАСЕ, ООН, а также на других международных площадках. И надеемся, что в скором времени мы сможем встретиться с руководством Украины и обсудить соседское будущее наших стран", - добавила Тихановская.
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Протесты в Беларуси - о чем сообщалось ранее:
- 9 августа 2020 года в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
- 26 октября, в Беларуси началась общенациональная забастовка. Режим Александра Лукашенко не выполнил ряд требований оппозиции, среди которых – его отставка, прекращение насилия на улицах и освобождение политических заключенных. В мероприятиях принимали участие студенты, школьники и рабочие заводов.