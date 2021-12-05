Тимофей Милованов женился во второй раз

Тимофей Милованов женился / фейсбук Evgeny Shevchenko

Во второй раз женился советник главы Офиса президента Украины, президент Киевской школы экономики и бывший министр экономики Тимофей Милованов.

"Сегодня (внезапно!) произошла свадьба Тимофея Милованова. Совет да любовь, как принято говорить! Все вакцинированы, если что", — сообщил в Facebook глава комитета по развитию ХоРеКа в Союзе украинских предпринимателей Евгений Шевченко в субботу, 4 декабря.

Он опубликовал фотографии из свадьбы. На них — жених Тимофей Милованов с женой, которые позируют с цветами и шампанским на фоне новогодних елок.

Судя по фотографиям, на свадьбе также был руководитель "Укрпочты" Игорь Смелянский, главный редактор "НВ" Виталий Сыч, экс-президент "Киевстара" Петр Чернышев, заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка.

Женой Милованова стала Наталья Шаповал.

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Тимофей Милованов женился / фейсбук Evgeny Shevchenko

Чуть позже сам Милованов в Facebook написал: "Наталья Шаповал и я поженились" и выложил совместное свадебное фото.

Тимофей Милованов женился на Наталье Шаповал / фейсбук Тимофей Милованов

Избранница Милованова, судя по информации, которая указана на ее странице в соцсети, является членом редколлегии в VoxUkraine. Наталья Шаповал также работает вице-президентом по экономико-политическим исследованиям, главой KSE Institute в Киевской школе экономики, которую возглавляет Милованов.

Отметим, это второй брак Милованова. Первый длился четыре года – с 2004-го по 2008-й. Он был женат на гражданке США.

Напомним, ранее экс-министр экономики и советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака Тимофей Милованов заявил, что в вопросе пенсионного обеспечения украинцы должны рассчитывать лишь на собственные силы, а не на государственную помощь.

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