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Тищенко оказался "зайцем": водитель объяснил, почему депутат отказался платить за проезд – видео

25 мая 2020, 17:53

На самом деле Николай Тищенко должен был оплатить проезд.

Тищенко
Тищенко попал в новый скандал / УНИАН

Народный депутат от Слуги народа Николай Тищенко отказался платить за проезд в маршрутке, объяснив свой поступок тем, что парламентариям по закону положены льготы на проезд в общественном городском транспорте. Об этом рассказал водитель маршрутного такси, который подвозил Тищенко.

По словам водителя, Тищенко проехал лишь одну остановку, однако оплачивать проезд не захотел.

"Да он проехал одну остановку, я его попросил оплатить проезд, а он сослался на льготы для народных депутатов на проезд в городском общественном транспорте и вышел", - сказал водитель в комментарии блогеру Василию Крутчаку, отметив, что он не стал разбираться с "зайцем".

Примечательно, что согласно законодательству народные депутаты должны платить за проезд, тогда как государство уже компенсирует народным избранникам соответствующие расходы.

Напомним, ранее Николай Тищенко стал фигурантом скандала из-за работы своего ресторана Велюр во время карантинных мероприятий. Журналисты выяснили, что, несмотря на запреты, заведение нардепа продолжало принимать посетителей.

Позже правоохранительные органы приняли решение временно закрыть ресторан Тищенко и выписали заведению штраф.

новости Киева транспорт Тищенко Верховная Рада
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