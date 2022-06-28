Трагедия в Кременчуге: ракета разорвалась прям внутри ТЦ, осталась воронка

Ракета взорвалась промо в ТРЦ - мэр Кременчуга / facebook com MNS GOV UA

Российская ракета взорвалась прямо внутри торгового центра в Кременчуге 27 июня, от нее там осталась воронка, говорится в заявлении мэра города Виталия Малецкого в эфире телемарафона.

"Она разорвалась прямо в салоне бытовой техники. Есть зафиксированные кадры пролета этой ракеты, покадрово, как она достигала своей цели. Ракета шла точно в этот ТЦ", - сказал он.

Малецкий опроверг фейки россиян о том, что произошла детонация, в результате которой пострадал ТЦ.

Ракетный удар по Кременчугу

Напомним, 27 июня в результате ракетного обстрела вооруженными силами РФ г. Кременчуг Полтавской области полностью разрушен торговый центр. По предварительным данным сообщалось о 18 погибших, за медицинской помощью обратились 59 человек, из них 25 госпитализированы, еще 36 человек считаются пропавшими без вести.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нанести ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Полтавской области могли только отмороженные террористы.

Осуждение террористической атаки РФ на торговый центр в Кременчуге выразили многие мировые лидеры.

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