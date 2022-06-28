Ракетная бойня в Кременчуге: в ОГПУ пригрозили жесткими мерами за халатность

Продолжается поисково-спасательная операция, разобрано более 60% завалов разрушенного ТРЦ.
Под завалами ТРЦ в Кременчуге Полтавской области найдено 7 фрагментов тел, которые будут идентифицировать с помощью ДНК-анализа.
"Кременчугская трагедия - не просто военное преступление, это преступление против человечности - масштабное свидетельство систематической политики Кремля убийства мирных граждан в Украине. Абсолютно гражданский объект, сознательная ракетная атака РФ по скоплению людей", - цитирует генерального прокурора Ирину Венедиктову пресс-служба Офиса генпрокурора.
Напоминается, что в настоящее время продолжается поисково-спасательная операция, разобрано более 60% завалов.
Параллельно проходят и следственные действия, на месте работают прокуроры ОГПУ, областной прокуратуры, следователи полиции и СБУ, а также специалисты Консультативной группы Atrocity Crimes Advisory Group и военные эксперты.
"Каждый обломок ракеты, каждое доказательство важно и должно быть задокументировано в соответствии с самыми высокими стандартами международного гуманитарного права, ведь это дело может пойти не только в национальный суд, а и стать предметом рассмотрения в Гааге", - подчеркнула генпрокурор.
По данным ОГПУ, на месте найдено 7 фрагментов тел, которые будут идентифицировать с помощью ДНК-анализа.
Отмечается, что Венедиктова поставила задание правоохранителям дать оценку ситуации, почему во время воздушной тревоги из общественного объекта не были эвакуированы люди.
"Мы платим ценой жизней за пренебрежение безопасностью, борясь с врагом, который ежедневно накрывает огнем школы, садики, больницы и жилые дома. Если здесь была халатность - за это должны ответить. Сирены – это сигнал, который во время войны нельзя игнорировать никому", - добавила она.
Ракетный удар по Кременчугу
Напомним, 27 июня в результате ракетного обстрела вооруженными силами РФ г. Кременчуг Полтавской области полностью разрушен торговый центр. По предварительным данным сообщалось о 18 погибших, за медицинской помощью обратились 59 человек, из них 25 госпитализированы, еще 36 человек считаются пропавшими без вести.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нанести ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Полтавской области могли только отмороженные террористы.
Осуждение террористической атаки РФ на торговый центр в Кременчуге выразили многие мировые лидеры.
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