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Транспортники Киева ошарашили убытками времен жесткого карантина

3 сентября 2020, 22:28

С 17 марта по 25 мая метрополитен вообще не получил доходов от перевозки.

коронавирус,транспорт
Транспортники Киева подсчитали убытки за время карантина / УНИАН

Столичные транспортники подсчитали убытки времен жесткого карантина и обратились к Киевсовету с просьбой обеспечить дополнительное финансирование предприятий-перевозчиков для выплаты заработных плат работникам.

С соответствующим заявлением в столичной власти обратились представители профсоюзов КП "Киевский метрополитен" и КП "Киевпастранс", сообщила пресс-служба подземки.

Работники транспортной сферы рискуют остаться без зарплат из-за потери доходов предприятий при суровом карантине.

Так, потеря доходов КП "Киевский метрополитен" в период с 17 марта по 25 мая 2020 составляет около 621 млн грн. В обычных условиях предприятие должно получить в среднем 277 млн ​​грн доходов в месяц от перевозок. На выплату заработной платы КП "Киевский метрополитен" тратит до 200 млн грн в месяц.

С 17 марта по 25 мая метрополитен вообще не получил доходов от перевозки.

Кроме того, вследствие карантина пассажиропоток в подземке значительно уменьшился. Если в карантин метрополитен перевозил до 1,5 млн пассажиров в рабочий день, то сейчас – до 1 млн пассажиров.

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"С целью обеспечения стабильной работы предприятия, своевременной выплаты заработной платы, необходимо увеличить объемы бюджетных ассигнований для КП "Киевский метрополитен" на сумму не менее 162 млн грн. Вследствие уменьшения доходов в КП "Киевский метрополитен" возникнет дефицит средств и риск невыплаты зарплаты уже в октябре-ноябре 2020 года", - говорится в обращении профсоюза.

В то же время, в КП "Киевпастранс" задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 31 августа составила 77,4 млн грн. А финансовый результат КП "Киевпастранс" за январь-июль 2020 был отрицательный и составил -178,5 млн грн.

Транспортники призывают депутатов Киевсовета на ближайшем заседании, которое состоится 3 сентября, принять решение о дополнительном финансировании коммунальных предприятий "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс". Чтобы они могли выплачивать зарплату работникам и в дальнейшем обеспечивать перевозку пассажиров в обычном режиме.

Карантин в Киеве

Напомним, в этом году во время введения строгих карантинных ограничений столичный метрополитен прекратил перевозки пассажиров на период с 17 марта по 25 мая. В это время в усиленном режиме работали ремонтные бригады метрополитена. На станциях, в частности, осуществляли работы по замене путевого полотна, рельсов, электрооборудование, переоснащение сети освещения, пожаротушения, вентиляционного и насосного оборудования и тому подобное.

Наземный общественный транспорт столицы работал в спецрежиме, поскольку город должен был обеспечить подвоз к работе медиков, а также работников стратегических предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города.

Как ранее писал Главред, сегодня в Украине обновили карантинные зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах.

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